Red Bull markalar şampiyonu oldu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Japonya'daki Suzuka Uluslararası Yarış Pisti'nde düzenlendi.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Max Verstappen, yarışı ilk sırada tamamlayarak bu sezonki 13. yarış galibiyetini elde etti.
Lando Norris ikinci, Oscar Piastir üçüncü sırada yarışı bitirdi.
Max Verstappen Japonya Grand Prix'sinde zafere ulaşması ve Mercedes'in podyum dışında kalmasının ardından Red Bull, markalar şampiyonluğunu ilan etti.
Mercedes'in 8 yıllık hegemonyasına son vererek önceki seneyi de lider bitiren Red Bull, markalar klasmanında toplam 7.kez mutlu sona ulaştı.
Formula 1'de bir sonraki ayak 8 Ekim'de Katar'da koşulacak.