F1 Türkiye'ye geri döndü

Formula 1 yönetimi, Türkiye'yi yeniden yarış takvimine dahil etti. İstanbul Park'ta koşulacak yarışın ekim ayında gerçekleştirileceği öğrenildi.
Konuyla ilgili resmi açıklamanın yarın yapılması planlanıyor.
Türkiye GP'nin geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl takvime eklendiği açıklanmış daha sonra pandemi nedeniyle iptal edilmişti.
- Formula 1'de 9 yıllık aranın ardından geçen yıl Türkiye Grand Prix'si düzenlenmiş, yarışı kazanan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kariyerindeki 7. şampiyonluğa ulaşmıştı.