F1 Türkiye'ye geri döndü

Formula 1 yönetimi, Türkiye'yi yeniden yarış takvimine dahil etti. İstanbul Park'ta koşulacak yarışın ekim ayında gerçekleştirileceği öğrenildi.

Konuyla ilgili resmi açıklamanın yarın yapılması planlanıyor.

Türkiye GP'nin geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl takvime eklendiği açıklanmış daha sonra pandemi nedeniyle iptal edilmişti.

Formula 1'de 9 yıllık aranın ardından geçen yıl Türkiye Grand Prix'si düzenlenmiş, yarışı kazanan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kariyerindeki 7. şampiyonluğa ulaşmıştı.





OYNAT 00:21 Formula 1 pilotu Pierre Gasly 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde drift yaptı, sosyal medya yorumlarla yıkıldı Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım'da gerçekleştirilecek Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si öncesi tanıtım filminin çekimleri tamamlandı. Türkiye ve İstanbul'un tanıtımı amacıyla şehrin çeşitli bölgelerinde çekilen tanıtım filminin son aşaması, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirildi.



Tanıtım filminde yer alan, Formula 1 takımlarından AlphaTauri pilotu Pierre Gasly'nin, köprü üzerinde 'sıfır çizerek' gözden kaybolduğu anlar böyle kaydedildi.

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