Spor F1 Türkiyeye geri döndü
F1

F1 Türkiye'ye geri döndü

Formula 1 Türkiye Grand Prixi, ekim ayında İstanbul Park'ta yapılacak. Resmi açıklamanın yarın yapılması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
F1 Türkiyeye geri döndü
Geçen sezon İstanbul Park'ta yağmur altındaki yarış büyük heyecana sahne olmuştu.

Formula 1 yönetimi, Türkiye'yi yeniden yarış takvimine dahil etti. İstanbul Park'ta koşulacak yarışın ekim ayında gerçekleştirileceği öğrenildi.

Konuyla ilgili resmi açıklamanın yarın yapılması planlanıyor.

Türkiye GP'nin geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl takvime eklendiği açıklanmış daha sonra pandemi nedeniyle iptal edilmişti.

  • Formula 1'de 9 yıllık aranın ardından geçen yıl Türkiye Grand Prix'si düzenlenmiş, yarışı kazanan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kariyerindeki 7. şampiyonluğa ulaşmıştı.


Formula 1 pilotu Pierre Gasly 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde drift yaptı, sosyal medya yorumlarla yıkıldı
OYNAT 00:21
Formula 1 pilotu Pierre Gasly 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde drift yaptı, sosyal medya yorumlarla yıkıldı
Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım'da gerçekleştirilecek Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si öncesi tanıtım filminin çekimleri tamamlandı. Türkiye ve İstanbul'un tanıtımı amacıyla şehrin çeşitli bölgelerinde çekilen tanıtım filminin son aşaması, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirildi.

Tanıtım filminde yer alan, Formula 1 takımlarından AlphaTauri pilotu Pierre Gasly'nin, köprü üzerinde 'sıfır çizerek' gözden kaybolduğu anlar böyle kaydedildi.


Abone Ol Google News
Instagrama yeni güncelleme

Instagram'a
yeni güncelleme

Reels çekim süresi uzatıldı.
Çözümü Türkiyede buldular

Çözümü Türkiye'de buldular

Bangladeş'in top mermilerinde Türk imzası.
İYİ Parti lideri Akşenerden Darp edilen gazeteci için konuşacak mısınız? sorusuna cevap: Benimle ne alakası var

TOGG 2022'nin ekim ya da kasım ayında banttan inecek.

Formula 1 yönetimi İstanbul Park'ı takvime ekledi.

Aziz Yıldırım suskunluğunu bozdu, Ali Koç'u topa tuttu.

​Reuters: Libya Zirvesi'nde Türkiye-Rusya anlaştı.

​Sağlık Bakanlığı uygulanan toplam aşı sayısını açıkladı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.