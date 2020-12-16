Fenerbahçe 10 kişi kaldığı kupa maçında son 16 turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe sahasında 2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerde kaleci Altay Bayındır, 30. dakikada kırmızı kart gördü ve sarı lacivertliler maçın büyük bir bölümünü 10 kişi oynadı.

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Maçtan notlar;

-Fenerbahçe’nin milli sağ beki Nazım Sangare, sarı-lacivertli formayla 9 resmi maç sonra ilk 11’de görev aldı. Milli takımda yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan Nazım, son olarak Gökhan Gönül’ün sakatlığı döneminde ligin 5. haftasında Göztepe deplasmanına 11’de çıkmıştı.

-Fenerbahçe’nin genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz, yine bir kupa maçına 11’de başladı. Ligde neredeyse hiç şans bulamayan 17 yaşındaki futbolcu, Karacabey Belediyespor karşısında ilk 11’de görevlendirildi. Ömer Faruk, kupadaki Sivas Belediyespor maçına da ilk 11’de başlamış ama ilk devrenin sonunda oyundan alınmıştı.

Fenerbahçe'nin 11'i: