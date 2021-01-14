Fenerbahçe Kasımpaşa'yı Samatta'nın golüyle eledi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilere çeyrek finali getiren golü Mbwana Samatta attı.

Karşılaşmadan dakikalar;

16'ncı dakikada Yusuf Erdoğan'ın kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Hodzic kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.

24'üncü dakikada Mert Hakan Yandaş savunma arkasına sarktı ve pasını tekte Sinan Gümüş'e aktardı. Sinan Gümüş'ün vuruşunda savunma araya girdi ve top kornere çıktı.

29'uncu dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan içeri kestiği topa Thelin yükseldi, Harun Tekin son anda topa müdahalede bulundu.

40'ıncı dakikada Hodzic ceza sahasına girdi ve şutla pas karışımı bir vuruş yaptı, Thelin topa dokunmayı denedi ancak başarılı olamadı.

45'inci dakikada Aytaç Kara'nın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruş yandan dışarı çıktı

46. dakikada Hodzic’in pasını alan Yusuf Erdoğan’ın ceza sahası içi sol çaprazdan çektiği sert şut, kaleci Harun’un da müdahalesiyle üstten auta çıktı.

GOL!

51. dakikada Fenerbahçe’nin kazandığı serbest vuruşta, Caner’in ortasına ön direkte iyi yükselen Samatta, düzgün kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-0

61. dakikada Yusuf Erdoğan’ın kullandığı korner atışında, Luckassen’in kafa vuruşunda top, Harun’un müdahalesiyle kornere çıktı.

87. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında, Serhat’ın kafa ile uzaklaştırdığı topa yay içinde sahip olan Alan Lima’nın sert şutu, az farkla yandan auta çıktı.

89. dakikada Serhat’ın sağ kanatan pasını alan Cisse’nin ceza sahasında dönerek çektiği şut, Kasımpaşa’dan Anıl Koç’a çarptı, yön değiştirerek direğin dibinden kornere çıktı.

KIRMIZI KART!

90. dakikada yaşanan hava topu mücadelesinde Mert Hakan ve Aytaç Kara yerde kaldı. Mert Hakan, yerde Aytaç’a vurunca hakem Ümit Öztürk kırmızı kart gösterdi.

90+4. dakikada Ozan Tufan, iki Kasımpaşalı futbolcunun markajından şık bir çalımla sıyrıldı ve pasını Thiam’a çıkardı. Thiam’ın penaltı noktası üzerinden çektiği şut, savunmaya çarparak kornere çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. pic.twitter.com/bXQRfVCQMs — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 14, 2021

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. pic.twitter.com/bXQRfVCQMs — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 14, 2021

Mert Hakan Yandaş kırmızı kart gördü

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş, müsabakanın 90. dakikasında Kasımpaşalı futbolcu Aytaç ile girdiği hava topu mücadelesi sonrası yerde kaldı. Yandaş, yerde kalmasının ardından Aytaç’a tepki olarak tekme atınca hakem Ümit Öztürk tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Samatta 104 gün sonra gol attı

Fenerbahçe’nin Kasımpaşa ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında sarı-lacivertlilerin forveti Mbwana Samatta, 104 gün sonra ağları sarstı. Müsabakanın 51. dakikasında Caner’in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Tanzanyalı forvet kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Samatta, Süper Lig’in 4. haftasında oynanan Fatih Karagümrük mücadelesinde 2 gol atarken, daha sonra oynanan 5 haftada gol kaydedememişti. 28 yaşındaki futbolcu bu süreçten sonra yaşadığı diz sakatlığı dolayısıyla 34 gün boyunca sahalardan uzak kalırken, 7 maçta forma giyemedi.

Tanzanyalı futbolcu, Süper Lig’in 16. haftasında Kasımpaşa maçında sahalara dönerken, 104 gün sonra ilk golünü Türkiye Kupası mücadelesinde Kasımpaşa karşısında kaydetti. Samatta müsabakanın 69. dakikasında yerini Ozan Tufan’a bıraktı.

Fenerbahçe'yi Kasımpaşa maçında öne geçiren golü atan Samatta, kasığında ağrı hissettiği için 69. dakikada oyundan alındı



👉Samatta, diz sakatlığı sebebiyle 34 gün sahalardan uzak kalmıştı pic.twitter.com/Ex7s5uH4r9 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 14, 2021



