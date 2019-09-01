Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 3. hafta maçında Fenerbahçe Kadıköy'de Trabzonspor'u ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Sarı-lacivertlilerin golünü 17. dakikada Rodrigues atarken, Trabzonspor'un golünü ise 28. dakikada Ekuban kaydetti.

1’inci dakikada Max Kruse’nin arapasında ceza sahası içinde topla buluşan Vedat’ın vuruşunda topu kaleci Uğurcan uzaklaştırdı.

4’üncü dakikada Max Kruse’nin ceza sahası dışından sert vuruşu kalenin üzerinden auta gitti.

17’nci dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Ceza sahası içinde Max Kruse ile ver-kaça giren Rorrigues’in altıpas önünde gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’ın solundan ağlarla buluştu: 1-0.

21’inci dakikada Sosa’nın kullandığı serbest vuruşta Tolga Ciğerci topu uzaklaştırdı.

28’inci dakikada Trabzonspor eşitliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Avdijaj’ın pası ile caza sahasın içinde buluşan Ekuban, topu kafa vuruşu ile ağlara gönderdi: 1-1.

34’üncü dakikada ceza sahası içi solunda topla buluşan Nwakaeme’nin rakipleri geçerek vuruşunda top yandan dışarı gitti.

36’ncı dakikada topla buluşan Rodrigues’in ceza sahası dışından sert vuruşu savunmadan sekerek oyun alanına döndü. Dönen topa hareketlenen Emre Belözoğlu’nun ceza alansı dışından vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

43’üncü dakikada Vedat’ın pası ile ceza sahası içi dolunda buluşan Max Kruse’nin vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

45’inci dakikada Max Kruse’nin pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Rodrigues’in şutu direkten oyun alanına döndü.

45 1’inci dakikada Tolga Ciğerci’nin pasında topla buluşan Rodrigues’in rakiplerine geçerek vuruşunda top kale direği dibinden auta gitti.

47’nci dakikada Max Kruse’nin pası ile ceza sahası içinde topla buluşa Vedat’ın vuruşunda top kaleci Uğurcan’dan oyun alanına döndü. Dönen topla buluşan Ozan’ın ortasında Vedat’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan kornere gönderdi.

50’nci dakikada Pereira’nın defansın arkasına gönderdiği topla buluşan Sosa’nın ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Altay topu uzaklaştırdı.

53’üncü dakikada Ozan Tufan’ın kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Max Kruse’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan, kornere gönderdi.

67’nci dakikada Emre’nin pası ile buluşan Rodrigues’in vuruşunda top kaleci Uğurcan’dan oyun alanına döndü. Dönen topu göğsü ile kontrol eden Vedat’ın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

72’nci dakikada Sosa’nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Nwakaeme’nin rakiplerini geçerek vuruşunda topu kaleci Altay son anda kornere gönderdi.

90 6’ncı dakikada topla buluşan Tolga Ciğerci’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’da kaldı.

Karşılaşma 1-1’lik skorla son buldu.