Yıldız golcünün menajerinden Fenerbahçe itirafı

Kadrosuna golcü bir oyuncu kazandırmak isteyen Fenerbahçe'nin Alexander Sörloth ve Moussa Dembele ile ilgilendiği iddia edilmişti. Hatta Avrupa basınında Sörloth'tan umudunu kesen sarı-lacivertlilerin, Demele ile anlaştığı ifade edilmişti.
NTV Spor'a konuşan Moussa Dembele'nin menajeri, Fenerbahçe hakkında konuştu. Oyuncunun transferi konusunda şu ana kadar hiç kimseyle iletişime geçmediklerini söyleyen menajer, "Moussa’nın Fenerbahçe’ye transferi için tek bir kişiyle bile görüşmedik" ifadelerini kullandı.
- Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon forması giyen Moussa Dembele, bu sezon 3 maçta 2 gol kaydetti.