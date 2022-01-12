Spor Fenerbahçede 2 İsmail Kartal dönemi
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Fenerbahçe’de 2. İsmail Kartal dönemi

Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Vitor Pereira ile yolları ayıran Fenerbahçe, bir süre Zeki Murat Göre ile maçlara çıkmıştı. Teknik direktör arayışına giren sarı-lacivertliler 2014-2015 sezonunda takımı çalıştıran İsmail Kartal ile bir kez daha anlaşma sağladığını açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Fenerbahçe’de 2. İsmail Kartal dönemi
İsmail Kartal 2014-2015 sezonunda 46 maçta 30 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet almıştı

Fenerbahçe, Vitor Pereira’nın ardından boşalan teknik direktör koltuğuna eski hocası İsmail Kartal’ı getirdi. 2014-2015 sezonunda sarı-lacivertli ekiple 74 puan toplayarak ligi ikinci sırada bitiren Kartal, bu sezon sonuna kadar Fenerbahçe’nin başında kalacak. Vitor Pereira 2015 yılında İsmail Kartal’ın yerine göreve gelirken, Kartal bu kez Portekizli çalıştırıcının ardından takımın başına geldi.

Sezon sonuna kadar Fenerbahçe’nin başında kalacak

Fenerbahçe’de teknik adam belirsizliği sona erdi. 2014-2015 sezonunda sarı-lacivertli takımın teknik direktörlüğünü yapan ve 34 maçta topladığı 74 puanla ligi ikinci sırada tamamlayan Kartal’la yollar ayrılmış ve yerine Vitor Pereira getirilmişti. İsmail Kartal bu kez Pereira’nın ardından göreve gelirken, sezon sonuna kadar Fenerbahçe’nin başında kalacak.


Zirveyi son haftalarda kaybetmişti

2014-2015 sezonunda 27. haftaya lider giren Fenerbahçe, daha sonra zirveyi rakiplerine kaptırdı. 28 ve 29. haftalarda Beşiktaş’ın liderliğiyle geçilen sezonda, 30. haftada zirveye oturan Galatasaray, kalan haftalarda hata yapmayınca Hamza Hamzaoğlu yönetiminde sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı. İsmail Kartal’ın Fenerbahçe’si ise 3 puan geride kalarak ligi ikinci sırada bitirdi. Türkiye Kupası’nda da yarı finale kadar giren sarı-lacivertliler, yarı finalde Bursaspor’a elenmişti. 2010-2014 arasında

En yüksek puan ortalaması yakalayan ikinci teknik adam oldu

Fenerbahçe’de yardımcı antrenörlük yapan ve 2014-2015 sezonuyla birlikte Fenerbahçe’nin başına geçerek teknik direktörlük kariyerine adım atan İsmail Kartal, daha sonra Eskişehirspor, Gaziantepspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor’u çalıştırmıştı. Geçtiğimiz sezon ligin ikinci yarısında BB Erzurumspor ile anlaşmaya varan Kartal, göreve geldikten 5 gün sonra istifa etmişti. Kartal ayrıca son 10 yılda 2.17 puan ortalamasıyla Fenerbahçe’nin başında en yüksek puan ortalaması yakalayan ikinci teknik adam oldu.

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