Fenerbahçe'de af çıktı

Süper Lig'de kötü günler geçiren Fenerbahçe'de, kadro dışı bırakılan futbolcular için af çıktı.

Ajansspor'da yer alan habere göre sarı-lacivertli takımda Ozan Tufan, Nabil Dirar ve Aatif, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı sonrası takımla çalışacak.

Kadro dışı kalan bir diğer isim olan takım kaptanı Volkan Demirel'in ise kamuoyu önünde özür dilemesi halinde takıma döneceği kaydedildi.

Ligde 17. sırada bulunan Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşı karşıya gelecek. Pazartesi günü oynanacak kritik maç saat 20.00'de başlayacak.



