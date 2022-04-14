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Spor Fenerbahçeden Aboubakar ve Talisca hamlesi
TRANSFER

Fenerbahçe'den Aboubakar ve Talisca hamlesi

Hücum hattındaki bitiricilik sorununu çözmek isteyen sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’da forma giyen Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca'nın menajerleriyle temasa geçti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeden Aboubakar ve Talisca hamlesi
İki yıldız Beşiktaş'ta birlikte forma giymişti.

Yeni sezonda kadrosuna bitirici bir forvetle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr’da forma giyen Vincent Aboubakar için devreye girdi. Sarı-lacivertli kulübün Kamerunlu forvet ve menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Al Nassr’ın sezon sonunda yüksek maliyeti nedeniyle Aboubakar ile yollarını ayırmayı planladığı gelen haberler arasında.

Fenerbahçe, Abaubakar’ın durumunu yakından takip ediyor. Sarı-lacivertliler yeni sezonda Abaubakar’ı transfer ederek, gol yollarındaki bitiricilik sorununu çözmeyi hedefliyor. Fenerbahçe’nin 30 yaşındaki Kamerunlu golcüye senelik 2.5 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme önermeyi planladığı belirtildi.

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Orta sahaya Talisca

Yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Aboubakar ile aynı takımda forma giyen Anderson Talisca ile de ilgileniyor.

Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun menajeriyle iletişime geçerek şartlarını sordu. Talisca’nın yıllık 3 milyon Euro yıllık ücretin yanı sıra imza parası istediği gelen haberler arasında.

28 yaşındaki oyuncu daha önce 2 sezon kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş’ta 80 maçta 37 gol ve 14 asistlik performans sergilemişti.

Sarı-lacivertli yönetim sezon sonunda Gustavo ve Sosa gibi isimlerle yollarını ayıracak. Yıldız futbolcu Mesut Özil’in de ayrılması gündemde. Yönetim bu nedenle bu bölgeyi Brezilyalı yıldızla doldurmak istiyor.

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