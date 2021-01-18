Fenerbahçe'den Ankaragücü maçında yayıncı kuruluşa gönderme

Fenerbahçe, önceki günlerde bir müsabaka esnasında canlı yayına sarı lacivertlilerle ilgili küfürlü seyirci sesi verilmiş olması sebebiyle yayıncı kuruluşla gerginlik yaşamıştı.
Sarı lacivertli kulüp, Ankaragücü ile oynanan maçta reklam panolarına dikkat çekici bir yazı yazdı. Karşılaşma oynanırken görülen o yazıda "Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz" mesajı yer aldı.
- Fenerbahçeli taraftarlar önceki günlerde yaşanan 'küfür' meselesi sonrasında yayıncı kuruluşa tepki göstermişti. Sarı lacivertli kulüp de yayınladıkları açıklamayla konuyla ilgili gerekenin yapılmasını istemişti.
Öte yandan yayıncı kuruluş, Fenerbahçeli futbolcuların maç önü ve sonrasındaki röportajlarını giydikleri tişört sebebiyle yayınlamadı;
Yayıncı kuruluş, Fenerbahçeli futbolcuların maç önü ve sonrasındaki röportajlarını yayınlamadı pic.twitter.com/aSZYJ8EQ6a
Yayıncı kuruluş, Fenerbahçeli futbolcuların maç önü ve sonrasındaki röportajlarını yayınlamadı pic.twitter.com/aSZYJ8EQ6a— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 18, 2021