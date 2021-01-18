Spor Fenerbahçeden Ankaragücü maçında yayıncı kuruluşa gönderme
SÜPER LİG

Fenerbahçe'den Ankaragücü maçında yayıncı kuruluşa gönderme

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü ile karşılaştı. Sarı lacivertlilerin başkent ekibiyle mücadele ettiği maçta reklam panolarında yazan yazı dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Kulübü reklam panolarından yayıncıya tepki gösterdi.
Fenerbahçe Kulübü reklam panolarından yayıncıya tepki gösterdi.

Fenerbahçe, önceki günlerde bir müsabaka esnasında canlı yayına sarı lacivertlilerle ilgili küfürlü seyirci sesi verilmiş olması sebebiyle yayıncı kuruluşla gerginlik yaşamıştı.

Sarı lacivertli kulüp, Ankaragücü ile oynanan maçta reklam panolarına dikkat çekici bir yazı yazdı. Karşılaşma oynanırken görülen o yazıda "Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz" mesajı yer aldı.

  • Fenerbahçeli taraftarlar önceki günlerde yaşanan 'küfür' meselesi sonrasında yayıncı kuruluşa tepki göstermişti. Sarı lacivertli kulüp de yayınladıkları açıklamayla konuyla ilgili gerekenin yapılmasını istemişti.

Öte yandan yayıncı kuruluş, Fenerbahçeli futbolcuların maç önü ve sonrasındaki röportajlarını giydikleri tişört sebebiyle yayınlamadı;

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