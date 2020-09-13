Miha Zajc resmen Genoa'da

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki Sloven oyuncusu Miha Zajc, İtalya'nın Genoa takımına transfer oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiralandığı duyuruldu.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına İtalya'nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz."

Orta sahada görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon sarı-lacivertli formayı giydiği 17 resmi maçta 2 kez ağları havalandırdı.

Miha Zajc, Genoa'nın bugün saat 18.00'de oynadığı hazırlık maçında görev yapmıştı.