Miha Zajc resmen Genoa'da

Fenerbahçe, Miha Zajc'ın satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına İtalya’nın Genoa takımına kiralandığını açıkladı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki Sloven oyuncusu Miha Zajc, İtalya'nın Genoa takımına transfer oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiralandığı duyuruldu.
Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şu şekilde:
"Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına İtalya'nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz."
Orta sahada görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon sarı-lacivertli formayı giydiği 17 resmi maçta 2 kez ağları havalandırdı.
Miha Zajc, Genoa'nın bugün saat 18.00'de oynadığı hazırlık maçında görev yapmıştı.
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