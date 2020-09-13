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Fenerbahçeli ​Miha Zajc resmen Genoa'da

Miha Zajc resmen Genoa'da

Fenerbahçe, Miha Zajc'ın satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına İtalya’nın Genoa takımına kiralandığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Miha Zajc

Miha Zajc

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki Sloven oyuncusu Miha Zajc, İtalya'nın Genoa takımına transfer oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiralandığı duyuruldu.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına İtalya'nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz."

Orta sahada görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon sarı-lacivertli formayı giydiği 17 resmi maçta 2 kez ağları havalandırdı.

  • Miha Zajc, Genoa'nın bugün saat 18.00'de oynadığı hazırlık maçında görev yapmıştı.

Miha Zajc sağlık kontrolleri için İtalya'da
Miha Zajc sağlık kontrolleri için İtalya'da

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüpte gelen oyuncular kadar giden oyuncular da büyük önem taşıyor. Elindeki oyuncuların bonservisleriyle beraber göndermek isteyen Fenerbahçe'de, Miha Zajc için Genoa talip oldu.Satın alma opsiyonlu kiralıkGenoa, Miha Zajc'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. 26 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunun 3-3.5 milyon euro civarında olacağı ve Zajc'ın belirli sayıda karşılaşmada forma giymesi halinde aktifleşeceği öğrenildi. Mija Zac İtalya'daFenerbahçe'nin 26 yaşındaki orta saha oyuncu Miha Zajc, Genoa için sağlık kontrollerinden geçmek üzere İtalya'ya gitti. Herhangi bir sıkıntı olmaması durumunda oyuncuyla resmi sözleşme imzalanacak.Fenerbahçe'de Miha Zajc Genoa yolcusu: İşte sözleşme detayları

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