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Fenerbahçe'nin istediği Antonio Colak kimdir?

Fenerbahçe'de Antonio Colak ilk sıraya yükseldi

Forvet transferi için girişimlerini sürdüren sarı-lacivertli takım, NK Rijeka forması giyen 26 yaşındaki oyuncu için Hırvat ekibiyle temasa geçti. Ze Luis ve Samatta ile ilgilenen, Okaka’nın da gündeme geldiği bildirilen Fenerbahçe’de maliyetinin uygun olması nedeniyle Antonio Colak’ın ilk seçenek olarak düşünüldüğü belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Antonio Colak'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

Antonio Colak'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

Vedat Muriqi’i Lazio’ya satan Fenerbahçe yeni bir golcü transferi için yoğun mesai harcıyor. Sarı-lacivertli takımda gündeme gelen son isim NK Rijeka forması giyen 26 yaşındaki forvet Antonio Colak oldu. Fenerbahçe, golcü oyuncu için Hırvat kulübüyle temasa geçti. Kulüp başkanı Damir Miskovic de Antonio Colak’ı satmak istediklerini açıkladı. Sarı-lacivertliler, Ze Luis ve Mbwana Samatta ile de ilgilenirken, maliyetinin daha uygun olması nedeniyle Antonio Colak’ın ilk seçenek olarak düşünüldüğü belirtildi.

Geçtiğimiz sezon NK Rijeka formasıyla 40 maça çıkan golcü futbolcu, 26 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu, bu sezon ise 4 maçta oynadı ve 1 asist yaptı. Fenerbahçe’nin Antonio Colak için NK Rijeka kulübüne 3 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği, Hırvat kulübünün de teklife sıcak baktığı belirtildi.

Samatta için temaslar sürüyor

Fenerbahçe, Aston Villa’da forma giyen Mbwana Samatta’yı kiralamak için girişmelerini sürdürüyor. Tanzanyalı santrfor için Aston Villa ile temasa geçen sarı-lacivertliler, İngiliz ekibine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulundu ve 1 milyon Euro önerdi.

Sezon başında forvete Brentford’dan Olie Watkins’i transfer eden Aston Villa, Samatta’nın maaşından kurtulmak için kiralama düşüncesine sıcak bakıyor. 27 yaşındaki golcüyle de temasa geçen Fenerbahçe, Samatta’yı ikna etmek için yoğun çaba gösteriyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Belçika ekibi Genk’ten transfer edilen oyuncu, Premier Lig’de 16 maçta 2 gol attı. 10 milyon 500 bin Euro bedelle alınan futbolcu da sarı-lacivertli formayı giymek istiyor.

Fenerbahçe’nin listesinde alternatif olarak Udinese’nin 31 yaşındaki forveti Stefano Okaka’nın da bulunduğu öne sürüldü.

Samatta'nın Aston Villa ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Samatta'nın Aston Villa ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Eran Zahavi'den Fenerbahçe itirafı
Eran Zahavi'den Fenerbahçe itirafı

Vedat Muriqi'in Lazio'ya 20 milyon euroya satılmasının ardından, Fenerbahçe'de golcü arayışları devam ediyor. Henüz Kosovalı oyuncunun boşluğunu dolduramayan sarı-lacivertlilerde listede birçok isim yer alıyor.Mandzukic ve Costa yalanlandıFenerbahçe'nin Mario Mandzukic ve Diego Costa ile resmi transfer görüşmeleri yaptığının iddia edilmesi üzerine, sarı-lacivertliler açıklama yaptı. Her iki oyuncuyla da görüşmelerin olmadığını ifade eden Fenerbahçe yönetimi, "Bazı yayın organlarında Mario Mandzukic ve Diego da Silva Costa'nın transfer görüşmelerinin başladığına dair haberler yer almaktadır. Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'nin istediği Eran Zahavi transferi hakkında ipucu verdi Eran Zahavi'den Fenerbahçe itirafıFenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen İsrailli golcü Eran Zahavi, sarı-lacivertli takım hakkında açıklamalarda bulundu. Sport 1'e konuşan 33 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçeli taraftarların ilgisinin inanılmaz olduğunu söylerken, sarı-lacivertli takıma transfer olmayacağını ifade etti.Zahavi yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'ye transfer olmam söz konusu değil. Instagram, dünyayı çılgına çevirdi. Sosyal medyadaki her şey orantısız. Güzeldi, güzel bir projeydi ama Fenerbahçe'ye transfer olmadım, olmayacağım da" dedi.Fenerbahçe'nin istediği Zahavi'ye sürpriz çağrı: Beşiktaş'a gelTosic, Beşiktaş'a gitmesini istemiştiÇin ekibi Guangzhou'dan takım arkadaşı olan Zahavi'nin Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımın altına yorum bırakan Tosic, "Kupa kazanmak istiyorsan Beşiktaş'a gelmelisin" ifadelerini kullanmıştı.117 maçta, 103 gol, 13 asist33 yaşındaki Eran Zahavi bu sezon çıktığı 7 maçta, 4 gol ve 1 asistle oynadı. İsrailli golcü oyuncu Guangzhou R&F formasıyla çıktığı 117 maçta 103 gol ve 31 asistle takımını sırtladı.Maccabi Tel Aviv'den Eran Zahavi açıklamasıFenerbahçe'ye önerilen Eran Zahavi kimdir?

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