Fenerbahçe'de Antonio Colak ilk sıraya yükseldi

Vedat Muriqi’i Lazio’ya satan Fenerbahçe yeni bir golcü transferi için yoğun mesai harcıyor. Sarı-lacivertli takımda gündeme gelen son isim NK Rijeka forması giyen 26 yaşındaki forvet Antonio Colak oldu. Fenerbahçe, golcü oyuncu için Hırvat kulübüyle temasa geçti. Kulüp başkanı Damir Miskovic de Antonio Colak’ı satmak istediklerini açıkladı. Sarı-lacivertliler, Ze Luis ve Mbwana Samatta ile de ilgilenirken, maliyetinin daha uygun olması nedeniyle Antonio Colak’ın ilk seçenek olarak düşünüldüğü belirtildi.

Geçtiğimiz sezon NK Rijeka formasıyla 40 maça çıkan golcü futbolcu, 26 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu, bu sezon ise 4 maçta oynadı ve 1 asist yaptı. Fenerbahçe’nin Antonio Colak için NK Rijeka kulübüne 3 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği, Hırvat kulübünün de teklife sıcak baktığı belirtildi.

Samatta için temaslar sürüyor

Fenerbahçe, Aston Villa’da forma giyen Mbwana Samatta’yı kiralamak için girişmelerini sürdürüyor. Tanzanyalı santrfor için Aston Villa ile temasa geçen sarı-lacivertliler, İngiliz ekibine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulundu ve 1 milyon Euro önerdi.

Sezon başında forvete Brentford’dan Olie Watkins’i transfer eden Aston Villa, Samatta’nın maaşından kurtulmak için kiralama düşüncesine sıcak bakıyor. 27 yaşındaki golcüyle de temasa geçen Fenerbahçe, Samatta’yı ikna etmek için yoğun çaba gösteriyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Belçika ekibi Genk’ten transfer edilen oyuncu, Premier Lig’de 16 maçta 2 gol attı. 10 milyon 500 bin Euro bedelle alınan futbolcu da sarı-lacivertli formayı giymek istiyor.

Fenerbahçe’nin listesinde alternatif olarak Udinese’nin 31 yaşındaki forveti Stefano Okaka’nın da bulunduğu öne sürüldü.