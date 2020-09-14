Emre Belözoğlu'nun telefonda konuştuğu golcü ortaya çıktı
Santrfor bölgesi için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Ze Luis'i istediği öğrenildi. Emre Belözoğlu'nun, Beşiktaş'ın da listesinde bulunan 29 yaşındaki futbolcu ile görüştüğü bildirildi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertlilerin golcü transferindeki hedeflerini açıkladı.
Santrfor bölgesi için üç aday olduğunu belirten Çelikler'in, konuyla ilgili Haber Global'de yaptığı açıklamalar şöyle;
"Ze Luis’i direkt Emre Belözoğlu aramış"
"Samatta adaylardan biri, benim duyduğum Lazio’da oynayan Caicedo ikinci ihtimal, Portolu Ze Luis’i direkt Emre Belözoğlu aramış, 8 milyon euro bonservisi var. Oyuncu, 'Ben gelirim ama bonservis var' demiş. Bonservis de 8’den 7’ye düşmüş, daha aşağı değil. Fenerbahçe’de bir de Cavani konuşuluyor ama çok zor. Kaynaklarım doğrulamadı sponsor dedikodularını."
31 maç 10 gol
Beşiktaş'ın da ilgilendiği oyuncular arasında yer alan Ze Luis, 2019 yazında Spartak Moskova'dan 10.75 milyon euro bonservisle Porto'ya transfer oldu. Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcu, Portekiz ekibiyle çıktığı 31 maçta 10 gol atarken, 2 de asist kaydetti.
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