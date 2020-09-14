TRANSFER

Fenerbahçe'nin istediği Ze Luis kimdir?

Emre Belözoğlu'nun telefonda konuştuğu golcü ortaya çıktı

Santrfor bölgesi için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Ze Luis'i istediği öğrenildi. Emre Belözoğlu'nun, Beşiktaş'ın da listesinde bulunan 29 yaşındaki futbolcu ile görüştüğü bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Belözoğlu, Fenerbahçe'nin transferlerinde etkin rol oynuyor.

Belözoğlu, Fenerbahçe'nin transferlerinde etkin rol oynuyor.

Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertlilerin golcü transferindeki hedeflerini açıkladı.

Santrfor bölgesi için üç aday olduğunu belirten Çelikler'in, konuyla ilgili Haber Global'de yaptığı açıklamalar şöyle;

"Ze Luis’i direkt Emre Belözoğlu aramış"


  • "Samatta adaylardan biri, benim duyduğum Lazio’da oynayan Caicedo ikinci ihtimal, Portolu Ze Luis’i direkt Emre Belözoğlu aramış, 8 milyon euro bonservisi var. Oyuncu, 'Ben gelirim ama bonservis var' demiş. Bonservis de 8’den 7’ye düşmüş, daha aşağı değil. Fenerbahçe’de bir de Cavani konuşuluyor ama çok zor. Kaynaklarım doğrulamadı sponsor dedikodularını."

Ze Luis'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 8 milyon euro.
Ze Luis'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

31 maç 10 gol

Beşiktaş'ın da ilgilendiği oyuncular arasında yer alan Ze Luis, 2019 yazında Spartak Moskova'dan 10.75 milyon euro bonservisle Porto'ya transfer oldu. Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcu, Portekiz ekibiyle çıktığı 31 maçta 10 gol atarken, 2 de asist kaydetti.

Tümer Metin Fenerbahçe'nin transferini açıkladı: Rahat 30 gol atar
Tümer Metin Fenerbahçe'nin transferini açıkladı: Rahat 30 gol atar

Fenerbahçe'nin deplasmanda Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendiren Tümer Metin, sarı-lacivertlilerin transfer gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu ile yaptığı konuşmayı açıklayan Metin, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.İşte Tümer Metin'in TRT Spor'da yaptığı o açıklama;"5-6 milyon euroluk bir transfer yapabilme kaynağı elde edeceğiz""Emre geldi, masamıza oturdu. Sohbet ettik, dertleştik, bilgi akışı oldu aramızda. Onun müsaadesiyle anlatabileceğim şekilde şöyle; 'Büyük bir ihtimalle Muriqi gitti ağabey' dedi, '5-6 milyon euroluk bir transfer yapabilme kaynağı elde edeceğiz' dedi. 3'te biri oluyor gelirin. Ben de 'Muriqi olsa bile bir santrfor lazım' dedim." Vedat Muriqi transferinin sözleşme detayları belli oldu"30 gol ve 15 gol atacak 2 santrfor hazır""Bir tane 30 gol yapacak, arkasından da 15 yapacak 2 tane santrfor, 3. haftaya kalmadan takıma monte edeceğiz, oyuncular hazır abi' dedi. İsmi söyledi, bence de 30 golü rahat atar. Ben gidin Gomis'i alın Arabistan'dan, 'O olmaz ağabey' dedi.""Stoper gelecek""Bir stoper gelecek' dedi. İsmi söyledi, 'Paylaşma' dedi, ben o yüzden paylaşmıyorum. Tisserand'dan farklı olabilir. 'Bir stoper olacak' dedi."Galeri: Fenerbahçe'nin transferini Rıdvan Dilmen açıkladı

Fenerbahçelilerin konuştuğu '30 gol atacak forvet'in ismi ortaya çıktı
Fenerbahçelilerin konuştuğu '30 gol atacak forvet'in ismi ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin yeni forvetlerinin kim olacağı sosyal medyanın en çok konuştuğu konuların başında geliyor. Tümer Metin'in TRT ekranlarında Emre Belözoğlu ile yaptığı sohbetten bazı detayları anlatması taraftarları daha da heyecanlandırdı. Sarı lacivertlilerin '30 gol atacak bir forvet ve 15 gol atabilecek bir ikinci forvet aradığını' belirten Metin'in bu sözleri sonrasında herkes Fenerbahçe'nin görüştüğü isimleri araştırmaya başladı.Kulislerden gelen bilgilere göre Fenerbahçe'nin 30 gol atabilecek forvet tanımına uygun olarak Atletico Madrid'in forvet oyuncusu Diego Costa ile temas kurduğu belirtildi. Emre Belözoğlu'nun eski oyuncusu olarak Atletico Madrid ile ilk teması kurduğu ve 1 yıl sonra sözleşmesi bitecek oyuncuyla ilgili bilgiler aldığı öğrenildi.Fenerbahçe'nin ikinci forvet olarak düşündüğü isim ise Ze Luis. Porto'nun oyuncusu olan golcü oyuncu için Beşiktaş da girişimlerde bulunmuş ancak oyuncunun transferi için Portekiz kulübüyle anlaşma sağlanamamıştı.Sarı lacivertliler bu iki ismin transferlerini bitirmek için yoğun mesai veriyor.

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