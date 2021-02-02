Spor Fenerbahçenin yeni yıldızı Mesut Özil ilk maçında ne yaptı?
SÜPER LİG

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Mesut Özil ilk maçında ne yaptı?

Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, Süper Lig'deki ilk maçına Hatay deplasmanında çıktı. Özil, 76. dakikada oyuna dahil olduğu karşılaşmada çok fazla topla buluşamadı ancak atılan ikinci golün hazırlayıcılarından oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesut Özil, Fenerbahçe formasını ilk kez Hatayspor maçında giydi.
Mesut Özil, Fenerbahçe formasını ilk kez Hatayspor maçında giydi.

Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'den kadrosuna kattığı Mesut Özil, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

Lider Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerin maç kadrosunda yer alan Mesut, müsabakaya yedekte başladı.

Arsenal'de uzun süre maça çıkmayan ve kondisyon eksikliği bulunan tecrübeli futbolcu, mücadelenin 76. dakikasında Mame Thiam'ın yerine oyuna dahil oldu.

Mücadele boyunca sadece iki kez topla buluşan Mesut Özil, atılan ikinci golün hazırlayıcılarından biri oldu.

Hataysporlu futbolcu Mesut Özil'in formasını almak için yanına koştu
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Hataysporlu futbolcu Mesut Özil'in formasını almak için yanına koştu

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