PTT 1.LİG

Fernandao Türkiye'ye mi dönüyor?

Süper Lig'in eski gol kralı geri dönüyor

Türkiye’de daha önce Bursaspor ve Fenerbahçe formaları giyen Jose Fernandao, tekrar Türkiye’ye dönebilir. Yeşil beyazlı kulüpte yeniden oynamak isteyen 33 yaşındaki golcüyle Süper Lig'den de 3 kulüp ilgileniyor.

Haber Merkezi İHA
Fernandao, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 104 maçta 50 gol atmıştı.

Fernandao, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 104 maçta 50 gol atmıştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, transfer tahtasını açması halinde kadroya ciddi takviyeler yapmayı planlıyor. Daha önce yeşil beyazlı formayı terleten ve 2014-2015 sezonunda gol kralı olan Jose Fernandao, Fenerbahçe’ye transfer olmuş, sonrasında da Türkiye’den ayrılmıştı.

33 yaşındaki golcü futbolcunun Bursaspor Kulübü’nün resmi Instagram sayfasını takibe alması ise camiada; ‘Fernandao geri mi dönüyor?’ haberlerinin yayılmasına sebep oldu.

Bursaspor’un bir önceki başkanı Mesut Mestan ve yönetimi, Brezilyalı futbolcunun kapısını 3 hafta önce çalmış, ancak 750 bin euroluk teklif çok bulunduğundan dolayı bu transferden vazgeçilmişti. Bursaspor’un başkanlık koltuğu Erkan Kamat’a geçtikten sonra ise tecrübeli futbolcuya herhangi bir resmi teklif henüz yapılmadı.

Süper Lig'de 22 golle krallık tacını taktı.
Süper Lig'de 22 golle krallık tacını taktı.

Türkiye'den talibi çok

Son olarak ülkesinin Bahia Kulübü’nde forma giyen ve sözleşmesi sona eren Jose Fernandao’ya Türkiye’den teklif yağıyor. Konyaspor, Erzurumspor, Hatayspor ve Adana Demirspor’un da ilgilendiği golcü futbolcunun ilk tercihi ise transfer tahtası açılması durumunda yeniden Bursaspor olacak.

Fernandao'nun golünü bir de böyle izleyin
Diğer

Fernandao'nun golünü bir de böyle izleyin

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında Ajax'ı konuk etti. Kanarya, daha önce Türk takımlarıyla oynadığı sekiz maçı da kazanan rakibini Fernandao'nun 89'da attığı golle 1-0 yendi. Bir taraftar ise o anı cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Tisserand'ın Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu
Tisserand'ın Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu

Mauricio Lemos’un ardından stoper bölgesine bir takviye daha yapmayı planlayan Fenerbahçe, Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand transferini de bitirdi. Sarı-lacivertliler, Kongolu stoper için Alman kulübüyle 2 milyon Euro bonservis karşılığında anlaşmaya vardı.Dün İstanbul’a gelen 27 yaşındaki futbolcunun bugün resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Tisserand ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalayacak Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcuya da yıllık 1.1 milyon Euro yıllık ücret ödeyeceği öğrenildi.Serdar Aziz ile yollar ayrılabilirTisserand’ın transferiyle birlikte Serdar Aziz, Sadık, Zanka üçlüsünden biriyle yollar ayrılması bekleniyor. Sarı-lacivertliler yüksek yıllık ücreti nedeniyle Serdar ile yollarını ayırmak istediği gelen haberler arasında. Serdar Aziz’in yıllık ücretinde indirim yapmayı kabul etmediği öğrenildi. Teknik direktör Erol Bulut’un da Sadık ve Zanka konusunda 'kalsın' yönünde rapor verdiği gelen haberler arasında.Miha Zajc resmen Genoa'da

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