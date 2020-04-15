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Fernando: Galatasaray'dan ayrılmak kolay oldu​

Fernando: Galatasaray'dan ayrılmak kolay oldu

Sezon başında Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı oyuncu Fernando, "Galatasaray'dan ayrılık kararı benim için kolay oldu" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fernando bu sezon 28 maçta 2 gol ve 2 asistle oynadı.

Fernando bu sezon 28 maçta 2 gol ve 2 asistle oynadı.

Sezon başında 4.50 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan İspanyol ekibi Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı oyuncu Fernando transfer sürecini anlattı. Ülkesinde bir radyo programına konuşan 32 yaşındaki oyuncu, "2 yılda 2 şampiyonluk yaşadım, artık daha fazlasını istiyordum. Kulüple konuştum ve anlaştık. Bu karar benim için kolay oldu" dedi.

Galatasaray’ın kendisini bırakmayacağını düşündüğünü söyleyen Fernando, "1 yıl daha sözleşmem vardı. Sevilla teklif yaptıktan sonra onlarla konuştum ve anlaşmaya vardık. Kariyerimi en iyi şekilde bitirmek istiyorum. Sevilla ile 2 yıl daha sözleşmem var ve önce bunu tamamlamayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

  • Karantina günleri hakkında da konuşan oyuncu, "Evde kalıyoruz, ayrılmıyoruz. Markete sadece bir kişi gidebiliyor. İspanya virüsü olabildiğince çabuk sonlandırmak istiyor. Sanırım 26 Nisan’dan sonra bir karar verilecek ve hepimiz ne olacağını göreceğiz" dedi.

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