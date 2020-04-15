Fernando: Galatasaray'dan ayrılmak kolay oldu​

Sezon başında 4.50 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan İspanyol ekibi Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı oyuncu Fernando transfer sürecini anlattı. Ülkesinde bir radyo programına konuşan 32 yaşındaki oyuncu, "2 yılda 2 şampiyonluk yaşadım, artık daha fazlasını istiyordum. Kulüple konuştum ve anlaştık. Bu karar benim için kolay oldu" dedi.

G alatasaray’ın kendisini bırakmayacağını düşündüğünü söyleyen Fernando, "1 yıl daha sözleşmem vardı. Sevilla teklif yaptıktan sonra onlarla konuştum ve anlaşmaya vardık. Kariyerimi en iyi şekilde bitirmek istiyorum. Sevilla ile 2 yıl daha sözleşmem var ve önce bunu tamamlamayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.