SÜPER LİG

Fernando Sevilla yolcusu

Galatasaray’ın başarılı orta saha oyuncusu Fernando’nun Sevilla ile anlaştığı öğrenildi. İspanyol basını da sarı-kırmızılıların, Brezilyalı futbolcu için 5 milyon Euro talep ettiğini yazdı. İki kulüp arasında Banega pazarlıklarının sürmesi ise süreci uzattı.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Fernando

Fernando

Galatasaraylı Fernando Reges, Sevilla ile anlaşmak üzere. Brezilyalı orta saha oyuncusunun transfer sürecine ilişkin açıklama sarı-kırmızılıların eski sportif direktörü Cenk Ergün’den geldi. Ergün, “Fernando ile konuştum. Bana Sevilla ile anlaştığını ve birkaç güne bu işin bitebileceğini söyledi” ifadelerini kullandı. İspanyol basınında ise, Sevilla’nın Fernando için Galatasaray’a 3 milyon 500 bin Euro’luk teklif yaptığı ancak, sarı-kırmızılıların 5 milyon Euro’da ısrarcı olduğu iddiası yer aldı. Galatasaray, 31 yaşındaki futbolcusunu Sevilla forması giyen Banega transferinde takasta kullanmak istiyor. İspanya basınında, Fernando’nun, Banega transferinden bağımsız olarak Sevilla’ya gideceği de öne sürülüyor.

NORWİCH CİTYTEKLİF YAPTI

Sevilla ile el sıkışan Fernando, transferi için kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Premier Lig’e yükselen Norwich City’nin Fernando için geçen hafta Galatasaray’ın kapısını çaldığı ortaya çıktı. İngilizler, sarı-kırmızıların 6 milyon Euro bonservis bedeli talep etmesi sonrası beklemeye geçerken, Fernando’nun tercihi Sevilla oldu. Galatasaray da, Fernando’yu satmak için Sevilla ile görüşmeye başladı. Banega transferi de gündemde olduğu için pazarlıkların uzadığı öğrenildi.

  • Selçuk İnan 1 yıl daha uzattı
  • G.Saray’da tecrübeli futbolcu Selçuk İnan’ın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcuya 4 milyon lira net ücret ödeneceği açıklandı. 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Sözleşmeyi oku dedim, ‘okumam, G.Saray’ın kaptanıyım. Ne yazarsanız yazın benim için geçerlidir’ dedi. Selçuk’a teşekkür ediyorum” dedi. Selçuk ise “Bundan sonraki yıllarda gerek futbolcu gerekirse herhangi bir departmanda görev de alabiliriz” diye konuştu.

Max Krsue neden Fenerbahçe'yi seçtiğini açıkladı
Max Krsue neden Fenerbahçe'yi seçtiğini açıkladı

Ülkesindeki Kicker dergisinin bu hafta kapağında yer alan 31 yaşındaki futbolcu Max Kruse, röportajında sarı-lacivertli takımı neden tercih ettiğini şöyle anlattı;"Kimin ne düşündüğü umrumda değil. Ben gelecek sezonlarda Avrupa'da oynayacak bir takım seçme imkanına sahip oldum. Kendime zaman tanıdım ve hislerimi dinledim. Gelecek yıllarda Fenerbahçe ile uluslararası arenada forma giyeceğime eminim.''Ekonomik hususların herkes için önemi olduğunu vurgulayan Kruse, ''Konu para olsaydı çoktan zengin olmuştum. Konu para olsaydı Fenerbahçe'ye değil, Çin'e giderdim. Bremen'den ayrılmak Werder Bremen'e karşı değil aksine kendim için bir karardı. Başka bir ülkede, 13 yıldır Bundesliga'da kazandığım başarıları ispatlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.Poker oynadığı görüntülerin medyada yer almasının kendisini rahatsız edip etmediğinin sorulması üzerine de Alman futbolcu, buna sadece güldüğünü belirterek, "Gazetecilerin olmadığı bir yerde de poker oynama imkanım var ama yine kendimi sınırlamam gerekecek. Ben yasak bir şey yapmadım ki. Ben özel hayatımda ne hoşuma gider ve canım ne isterse onu yaparım'' değerlendirmesinde bulundu."Ibrahimovic'le benzerliklerim mevcut"Fenerbahçeli futbolcu, karakterinin İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'e benzetilmesiyle ilgili şunları kaydetti;"Ben bugün birisine vurayım ve ilgiyi üzerime çekeyim hesabı yapmam. Bana sorulan bir şey olduğunda ne düşündüğümü söylerim hatta kamera önünde seve seve. Bugüne kadar kimsenin şahsına saldırmadım ya da hakaret etmedim. Başkaları ne der umrumda değil. Tabii ki Ibrahimovic'le bir kıyas yapmak istemiyorum ancak benzerlikler mevcut. O da düşündüğünü söyleyen birisi hatta benden daha ileri.''Galeri: Dünya devini reddetti Fenerbahçe'ye geldi

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