Fernando Sevilla yolcusu

Galatasaraylı Fernando Reges, Sevilla ile anlaşmak üzere. Brezilyalı orta saha oyuncusunun transfer sürecine ilişkin açıklama sarı-kırmızılıların eski sportif direktörü Cenk Ergün’den geldi. Ergün, “Fernando ile konuştum. Bana Sevilla ile anlaştığını ve birkaç güne bu işin bitebileceğini söyledi” ifadelerini kullandı. İspanyol basınında ise, Sevilla’nın Fernando için Galatasaray’a 3 milyon 500 bin Euro’luk teklif yaptığı ancak, sarı-kırmızılıların 5 milyon Euro’da ısrarcı olduğu iddiası yer aldı. Galatasaray, 31 yaşındaki futbolcusunu Sevilla forması giyen Banega transferinde takasta kullanmak istiyor. İspanya basınında, Fernando’nun, Banega transferinden bağımsız olarak Sevilla’ya gideceği de öne sürülüyor.

NORWİCH CİTYTEKLİF YAPTI

Sevilla ile el sıkışan Fernando, transferi için kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Premier Lig’e yükselen Norwich City’nin Fernando için geçen hafta Galatasaray’ın kapısını çaldığı ortaya çıktı. İngilizler, sarı-kırmızıların 6 milyon Euro bonservis bedeli talep etmesi sonrası beklemeye geçerken, Fernando’nun tercihi Sevilla oldu. Galatasaray da, Fernando’yu satmak için Sevilla ile görüşmeye başladı. Banega transferi de gündemde olduğu için pazarlıkların uzadığı öğrenildi.

Selçuk İnan 1 yıl daha uzattı



G.Saray’da tecrübeli futbolcu Selçuk İnan’ın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcuya 4 milyon lira net ücret ödeneceği açıklandı. 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Sözleşmeyi oku dedim, ‘okumam, G.Saray’ın kaptanıyım. Ne yazarsanız yazın benim için geçerlidir’ dedi. Selçuk’a teşekkür ediyorum” dedi. Selçuk ise “Bundan sonraki yıllarda gerek futbolcu gerekirse herhangi bir departmanda görev de alabiliriz” diye konuştu.