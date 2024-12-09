FIFA'dan Yeni Malatyaspor ve Giresunspor'a puan silme cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA'nın Yeni Malatyaspor ve Giresunspor'a puan silme cezası verdiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA'nın Yeni Malatyaspor ve Giresunspor'a puan silme cezası verdiğini açıkladı.
FIFA Disiplin Komitesi tarafından; "Yeni Malatyaspor Kulübü'ne 3 ayrı dosyadan 6'şar puan olmak üzere toplam 18 puan tenzili cezası verilmiştir. Giresunspor Kulübü'ne 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası verilmiştir."
Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig'de -21 puana düştü. Giresunspor, TFF 2. Lig'de -2 puana düştü.