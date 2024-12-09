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FIFA'dan Yeni Malatyaspor ve Giresunspor'a puan silme cezası

FIFA'dan Yeni Malatyaspor ve Giresunspor'a puan silme cezası

18:319/12/2024, Pazartesi
G: 9/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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İki kulübe puan silme cezası.
İki kulübe puan silme cezası.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA'nın Yeni Malatyaspor ve Giresunspor'a puan silme cezası verdiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA'nın Yeni Malatyaspor ve Giresunspor'a puan silme cezası verdiğini açıkladı.


Federasyon yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

FIFA Disiplin Komitesi tarafından; "Yeni Malatyaspor Kulübü'ne 3 ayrı dosyadan 6'şar puan olmak üzere toplam 18 puan tenzili cezası verilmiştir. Giresunspor Kulübü'ne 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası verilmiştir."


Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig'de -21 puana düştü. Giresunspor, TFF 2. Lig'de -2 puana düştü.



TFF 1. LİG PUAN DURUMU


TFF 2. LİG PUAN DURUMU






#Türkiye Futbol Federasyonu
#FIFA
#Yeni Malatyaspor
#Giresunspor

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