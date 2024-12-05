TFF İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti

Federasyondan yapılan bilgilendirmede, Maccabi Tel Aviv'in İsrailli oyuncusu Kanichowsky'nin gol sevincinde İsrail ordusuna verdiği selamda siyasi, düşüncesiz ve açıkça bir mesaj amacı taşıdığı belirtilerek, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulundan futbolcu ile kulübüne karşı inceleme başlatılması istendiği belirtildi.