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TFF İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti

TFF İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti

14:005/12/2024, Perşembe
AA
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Gavriel Kanichowsky'nin gol sonrası kışkıtran hareketi
Gavriel Kanichowsky'nin gol sonrası kışkıtran hareketi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçında Gavriel Kanichowsky'nin attığı golün ardından İsrail ordusuna selam vermesi nedeniyle oyuncunun ve kulübünün UEFA'ya sevk edilmesini talep etti.

TFF, Gavriel Kanichowsky ile Maccabi Tel Aviv'in UEFA'ya sevk edilmesini istedi.


Federasyondan yapılan bilgilendirmede, Maccabi Tel Aviv'in İsrailli oyuncusu Kanichowsky'nin gol sevincinde İsrail ordusuna verdiği selamda siyasi, düşüncesiz ve açıkça bir mesaj amacı taşıdığı belirtilerek, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulundan futbolcu ile kulübüne karşı inceleme başlatılması istendiği belirtildi.


Macaristan'ın Debrecen kentinde yapılan karşılaşmayı Maccabi Tel Aviv 3-1 kazanmıştı. Gavriel Kanichowsky, 23. dakikada takımının ilk golünü kaydetmişti.




#TFF
#UEFA
#Maccabi Tel Aviv
#Gavriel Kanichowsky

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