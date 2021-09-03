Spor Final için parkede
VOLEYBOL

Final için parkede

Avrupa Şampiyonası’nda 7’de 7 yaparak, yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün son şampiyon Sırbistan ile karşılaşacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Final için parkede​
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki Stark Arena’da oynanacak müsabaka, saat 18.00’de başlayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında bugün son şampiyon Sırbistan ile karşılaşacak. Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki Stark Arena’da oynanacak müsabaka, saat 18.00’de başlayacak. Mücadele, TRT 1’den naklen yayımlanacak. “Filenin Sultanları” şampiyonada oynadığı 7 maçı kazanarak yarı finale yükseldi. Milliler, Romanya’da oynadığı grup müsabakalarında ev sahibi ülkenin yanı sıra İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Ukrayna’yı mağlup etti.

  • 8’li finallerde Çekya’ya üstünlük kuran ay-yıldızlı takım, çeyrek finalde ise Polonya’yı mağlup etti. Milli takım, bu müsabakaların 5’ini 3-0, 2’sini ise 3-1’lik skorlarla kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup olduğu Sırbistan’a üstünlük kurarak hem rövanşı almayı hem de üst üste 2. kez adını finale yazdırmayı hedefliyor.
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