Fırtına lider

Trabzonspor Süper Lig’in 12. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü’nü farklı geçerek maç fazlasıyla yeniden liderlik koltuğuna oturdu: 0-3. Sezon başından bu yana yaşadığı sakatlıklara rağmen zirve yarışından kopmayan bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri Sörloth, Yusuf ve Nwakaeme kaydederken, başkent ekibinde Faty ilk yarıda gördüğü iki sarı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağında Karadeniz ekibi golü buldu. 6. dakikada sol çizgide atılan pasta topu rakibinden kurtarıp ceza sahasına giren Sörloth dar açıdan topu ağlara gönderdi: 0-1. 16’da Ankaragücü’nde Canteros’un sol çaprazdan sağ ayağıyla kullandığı serbest vuruşta top kaleci Erce’nin de müdahalesiyle direğe çarparak kornere çıktı. 22’de Sosa’nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Mikel’in altı pasın içinde yaptığı kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. 48’de sol kanatta topla buluşan Nwakaeme’nin ters kanada gönderdiği topla buluşan Yusuf rakibini ekarde edip topu ağlara gönderdi: 0-2. 56’da sağ kanattan Pereira’nın içeriye çevirdiği topa Sörloth dokundu, arka direkte bomboş kalan Nwakaeme rahat bir vuruşla skoru belirledi: 0-3.

Takım içindeki dostluk sayesinde açıklarımızı kapatıyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, MKE Ankaragücü galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak sözlerine başlayan Ünal Karaman, “Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Bizim üzerimizde emeği bulunan tüm hocalarımıza da buradan saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Güçlü bir camiaya karşı müsabaka oynadık. Geldiğimiz andan itibaren, defaatle dile getirmemizin hiçbir sakıncası yok. Tekrar edebiliriz; karakterli oyuncu grubum, kontenjan oyuncusu dahil olmak üzere, yerli ve Trabzonlu kardeşlerim olmak üzere inanılmaz bir duruş sergiliyorlar. Saha içerisinde zaman zaman eksik kaldıkları konuları dostlukları ve takım olma bilinciyle kapatmaya çalışıyorlar. Her türlü zorluğu aşmaya gayret gösteren bir oyuncu topluluğu var. Camialarına hizmet ediyorlar. Camiamız adına onlara teşekkür ediyorum. Ankaragücü çok köklü bir kulüp. Futbolu da burada bırakmıştım, kısa bir dönem olsa da teknik adamlık yapmıştım. Bundan sonra oynayacakları müsabakalarda Ankaragücü camiasına başarılar diliyorum” dedi.

Sörloth zirvede

Trabzonspor’un golcü futbolcusu Alexander Sörloth, Ankaragücü karşısında attığı golle bu sezonki 7. golünü kaydetti. İki hafta sonra ağları havalandıran Norveçli golcü, geride kalan 12 haftada yaptığı 4 asistle de skora katkı sayısını 11’e çıkartarak Süper Lig’de bu alanda zirvede yer aldı.

Sosa 2 maç sonra

Süper Lig’in 10. Haftasında sakatlanan Sosa, ligde 1, UEFA Avrupa liginde de 1 maç olmak üzere 2 maç aradan sonra yeniden Trabzonspor’un kaptanı olarak sahalara döndü. Bordo-mavililerin teknik direktörü Ünal Karaman, maçın 3-0 olmasının ardından sarı kart sınırında bulunan Sosa’yı oyundan alarak Galatasaray maçı öncesinde Arjantinli oyuncuyu riske etmedi.

Başkentte örnek tablo

Ankaragücü ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada maç öncesi Eryaman stadında örnek görüntüler sahnelendi. Maçın başlama düdüğünden önce Ankaragücü, daha sonra da Trabzonspor taraftarları her iki takımı da tribünlere çağırarak alkışladı.

Nwakaeme toparlandı

Karadeniz ekibinde sezon başında beklentilerin uzağında bir futbol sergilemesine rağmen son haftalardaki performansıyla dikkat çeken NWakaeme Ankaragücü maçında 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

Karadeniz ekibinde sezon başında beklentilerin uzağında bir futbol sergilemesine rağmen son haftalardaki performansıyla dikkat çeken NWakaeme Ankaragücü maçında 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

Bayrağa döndüler



Süper Lig’de gecen sezon İstiklal Marşı’nı takım halinde Türk bayrağına dönerek söyleyen Trabzonspor’a dün MKE Ankaragücü futbolcuları da eşlik etti.

Galatasaray'dan Mario Balotelli teklifi Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, transferler için Ocak ayını işaret etmiş ve Galatasaray'a yeni oyuncuların katılabileceğinin altını çizmişti.La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre de sarı-kırmızılılar Brescia forması giyen Mario Balotelli'ye teklif yaptı. İtalyan basınında çıkan haberde, geçtiğimiz günlerde idmandan kovulan ve Ocak ayında takımdan ayrılmayı düşünen Mario Balotelli'nin Galatasaray'a transfer olabileceği iddia edildi.Balotelli isyan etti, ırkçılık yapan taraftarlara topu fırlattıAyrıca haberde Brezilya, Çin ve Amerika'da dahil olmak üzere birçok talibi olan Mario Balotelli'nin Galatasaray'a karşı bir sempatisi olduğu ve sarı-kırmızılı kulübe sıcak baktığı kaydedildi.İtalyan forvetin, Brescia ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.Hellas Verona-Brescia ırkçı tezahüratlara maruz kalan Brescialı Mario Balotelli, topu tribünlere atarak tepkisini göstermişti;Irkçı tezahüratlara sinirlenen Balotelli'nin, topu tribünlere atarak sahadan çıkmak istediği o anlar... https://t.co/hWLD0pA2Bo— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 4, 2019