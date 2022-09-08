Transferin son gününde Koita sürprizi

Koita'nın Trabzonspor ile 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Trabzonspor'da beklentileri karşılayamayan Fode Koita, transferin son gününde takımdan ayrılabilir.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği futbolcuya eski takımı Kasımpaşa ve Adana Demirspor talip oldu.

İki kulüp, transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Koita için teklif yaptı.

Gineli futbolcunun da Trabzonspor yönetiminden transferi için kolaylık istediği öğrenildi.

Geçen sezon başında Trabzonspor'a transfer olan Fode Koita, bordo-mavili formayla çıktığı 21 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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