Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
F1
Formula 1'de sıradaki durak Kanada

Formula 1'de sıradaki durak Kanada

18:5214/06/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Formula 1
Formula 1

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun onuncu etabı Kanada Grand Prix'siyle devam edecek.

4,36 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde yapılacak yarış, 70 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları bugün TSİ 23.00, yarış ise yarın TSİ 21.00'de başlayacak.


Sezonda şu ana kadar McLaren pilotları Oscar Piastri 5 kez, Lando Norris ise 2 kez zafere ulaşırken, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in ise 2 yarış galibiyeti bulunuyor.


Kanada Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:


Pilotlar

1. Oscar Piastri (Avustralya): 186 puan

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 176

3. Max Verstappen (Hollanda): 137

4. George Russell (Büyük Britanya): 111

5. Charles Leclerc (Monako): 94


Takımlar:

1. McLaren: 362

2. Ferrari: 165

3. Mercedes: 159

4. Red Bull: 144

5. Williams: 54

#Formula 1
#F1
#Kanada
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav takvimi açıklandı mı? KPSS 2025 BAŞVURU TAKVİMİ