Formula 1’de sıradaki durak Monaco

Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Monacolu pilot Charles Leclerc kazandı. Bu pistteki en hızlı turu ise 2021 yılında 1:12.909 derecesiyle Büyük Britanyalı sürücü Lewis Hamilton yaptı. Geride kalan 7 yarışta Oscar Piastri 4, Max Verstappen 2 ve Lando Norris de 1 kez kazandı.