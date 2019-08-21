Franck Ribery Fiorentina’da
SERİE A

Franck Ribery Fiorentina’da

İtalya Serie A ekibi Fiorentina, son olarak Bayern Münih’ten ayrılan Fransız yıldız futbolcu Franck Ribery’yi kadrosuna kattı.

Haber Merkezi IHA
Ribery 2005 yılında Galatasaray'da forma giymişti.

Ribery 2005 yılında Galatasaray'da forma giymişti.

İtalyan ekibi Fiorentina, yeni sezon öncesi transferlerini sürdürüyor. Mor-beyazlılar, uzun yıllar Bayern Münih forması giyen ve geçtiğimiz sezon sonunda Alman ekibinden ayrılan Fransız yıldız Franck Ribery’yi renklerine bağladı. 36 yaşındaki oyuncu için Avrupa basınında, oyuncunun Galatasaray'a da gidebileceği iddia ediliyordu.

Transferin sözleşme şartları ile ilgili henüz açıklama yapılmazken Fiorentina sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ribery’nin Fiorentina formasıyla çekilen fotoğrafı yayınlandı.

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