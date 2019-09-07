Fransa-Arnavutluk maçında milli marş krizi

Karşılaşma öncesi milli marşlar okunurken Arnavutluk takımı büyük şok yaşadı. Stadyum hoparlörlerinden, Arnavutluk Milli Marşı yerine önce Andorra'nın, sonra da Ermenistan milli marşı çalındı.

Futbolcular doğru milli marş çalınana kadar maça başlamayacağını söyledi.

Mücadele bu sebepten dolayı 7 dakika geç başladı.