Fransa-Arnavutluk maçında milli marş krizi
MİLLİ TAKIM

Fransa-Arnavutluk maçında milli marş krizi

Fransa-Arnavutluk karşılaşması öncesinde Arnavutluk milli marşının yerine Karadağ milli marşı çalındı. Stadyum anonsçusu, "Ermenistan milli takımından özür diliyoruz" diyerek bu sefer de Ermenistan milli marşını çaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransa-Arnavutluk maçında milli marş krizi yaşandı.

Fransa-Arnavutluk maçında milli marş krizi yaşandı.

Fotoğraf: Yeni Şafak

Karşılaşma öncesi milli marşlar okunurken Arnavutluk takımı büyük şok yaşadı. Stadyum hoparlörlerinden, Arnavutluk Milli Marşı yerine önce Andorra'nın, sonra da Ermenistan milli marşı çalındı.

Futbolcular doğru milli marş çalınana kadar maça başlamayacağını söyledi.

  • Mücadele bu sebepten dolayı 7 dakika geç başladı.

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