Fransa-Arnavutluk maçında milli marş krizi

Karşılaşma öncesi milli marşlar okunurken Arnavutluk takımı büyük şok yaşadı. Stadyum hoparlörlerinden, Arnavutluk Milli Marşı yerine önce Andorra'nın, sonra da Ermenistan milli marşı çalındı.
Futbolcular doğru milli marş çalınana kadar maça başlamayacağını söyledi.
- Mücadele bu sebepten dolayı 7 dakika geç başladı.
SKANDAL 🔥 | Fransa - Arnavutluk karşılaşması öncesinde Arnavutluk Milli Takımının marşı yerine #Karadağ Milli Takım marşı çalındı. Daha sonra spiker « Ermenistan Milli Takımından özür diliyoruz » anonsu yaptı ve Ermenistan Milli marşı çalındı.. #FRAALB pic.twitter.com/6wSvpsmAkW
SKANDAL 🔥 | Fransa - Arnavutluk karşılaşması öncesinde Arnavutluk Milli Takımının marşı yerine #Karadağ Milli Takım marşı çalındı. Daha sonra spiker « Ermenistan Milli Takımından özür diliyoruz » anonsu yaptı ve Ermenistan Milli marşı çalındı.. #FRAALB pic.twitter.com/6wSvpsmAkW— Ligue 1 Türkçe (@Ligue1_Turkce) September 7, 2019
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