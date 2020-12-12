PTT 1.LİG

Furgan Polat'ın attığı gol Balıkesirspor-Eskişehirspor maçına damga vurdu​

Furgan Polat'ın attığı gol Balıkesirspor-Eskişehirspor maçına damga vurdu

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Balıkesirspor sahasında Eskişehirspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada Eskişehirspor'dan Furgan Polat çok şık bir gole imza attı.

Haber Merkezi İHA
Balıkesirspor-Eskişehirspor maçından bir kare

Balıkesirspor-Eskişehirspor maçından bir kare

TFF 1. Lig’in 14. hafta müsabakasında Balıkesirspor, Eskişehirspor’u konuk etti. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 2-2 beraberlikle bitti.
Maçtan dakikalar:
12. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Ezeh’in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ekrem’den seken topu defans uzaklaştırdı.

21. dakikada gelişen Eskişehirspor atağında sağ kanattan Sanday Alimi’nin sert sutu Abdülhamit’e çarparak ağlarla buluştu. 0-1

31. dakikada Ezeh’in ceza sahası içine ortaladığı topu alan İsmail Yüksek, Sezgin tarafından düşürülünce hakem Bülent Birincioğlu penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mrsic topu filelere gönderdi. 1-1

43. dakikada orta sahada kaptığı topla hızla Eskişehirspor ceza sahasına giren Fransic Ezeh kaleci Ekrem’i çalımlayarak topu boş kaleye yolladı. 2-1

73. dakikada gelişen Sunday Alimi’nin şutu Balıkesirspor defansından döndü. Dönen topu Furgan Polat yaklaşık 20 metreden attığı sert şut ağlarla buluşturdu. 2-2

  • Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Mücadelede Eskişehirspor'dan Furgan Polat'ın attığı gol sosyal medyada gündem oldu:


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