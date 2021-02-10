Spor Galatasaray-Alanyaspor (CANLI)
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Galatasaray-Alanyaspor (CANLI)

Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek final maçında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray-Alanyaspor
Galatasaray-Alanyaspor

Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek final maçında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Galatasaray'ın 11'i;

Alanyaspor'un 11'i;

Abone Ol Google News
İstanbul için fırtına uyarısı

İstanbul için fırtına uyarısı

Fırtınanın hızının 88 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.
Araca binenler hasta oluyor

'Araca binenler hasta oluyor'

100 bin TL verdiler satmadı.
Rizede büyük yıkım

Rize'de büyük yıkım

​168 bina 40 günde yıkılacak.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kongrelerinde flaş mesajlar.

Kar kapıya dayandı

Kar kapıya dayandı

​Meteoroloji beklenen açıklamayı yaptı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.