Galatasaray-Alanyaspor (CANLI)

Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek final maçında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Galatasaray'ın 11'i;
Alanyaspor'un 11'i;
Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek final maçında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Galatasaray'ın 11'i;
Alanyaspor'un 11'i;
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