Galatasaray Joao Pedro ile anlaştı

Takımın başına Okan Buruk'un geçmesiyle birlikte transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, aradığı orta sahayı İtalya'da buldu.
Anlaştığı iddia edildi
Defans hattına Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı ve Altay'dan Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katan Sarı-kırmızılıların, orta saha transferi için listenin başında bulunan Joao Pedro ile anlaştığı iddia edildi.
Joao Pedro ile 3 yıllık anlaşma
Milliyet'in yaptığı habere göre Galatasaray, Cagliari forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Haberde sarı-kırmızılıların, İtalyan futbolcunun transferi için kulübü Cagliari ile son detayları görüştüğü aktarıldı. Galatasaray'ın Joao Pedro transferini önümüzdeki günler resmen açıklaması bekleniyor.
- Deneyimli İtalyan orta saha, geçen sezon Cagliari formasıyla çıktığı 39 maçta 13 gol attı.