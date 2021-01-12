Galatasaray kupada çeyrek finalde: Malatya deplasmanında kazananı penaltılar belirledi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Yeni Malatyaspor, sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Normal süresi 0-0 sona ererken, uzatmalar da 1-1 bitti. Penaltılarda 7-6, toplamda da 8-7 kazanan sarı-kırmızılılar, çeyrek finale çıktı.

Karşılaşmadan dakikalar;

3. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Linnes'in ortasında kaleyi cepheden gören pozisyonda Emre Akbaba şutunu çekti. Kaleci Ertaç'dan dönen topu Chebake, kornere çeldi.

29. dakikada ortasahadan aldığı topu ceza alanına kadar taşıyan Adem Büyük, sağ kanattaki Kubilay Kanatsızkuş'u gördü. Bu oyuncunun çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

33. dakikada Malatya ekibi, gole bir kez daha yaşandı. Adem Büyük'ün ara pasıyla ceza sahası üzerinde topla buluşan Fofana'nın şutu, kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

39. dakikada, Saracchi ile sol kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içine gönderilen topa Diagne dokundu ve Emre Akbaba'ya bıraktı. Kale sahasındaki müsait pozisyonda bulunan Emre'nin vuruşu, üstten farklı şekilde auta gitti.

57. dakikada Belhanda’dan aldığı pasta Babel’in ceza yayı üzerinden çektiği sert şut kaleci Ertaç’ta kaldı.

85. dakikada Linnes ceza sahasına girmeden pasını Emre Kılınç’a verdi. Emre’nin ceza alanı içi sağ çaprazından yaptığı vuruşu kaleci ayaklarıyla çeldi.

102. dakikada Etobo’nun çıkarken kaptırdığı topta Umut Bulut’un ceza sahası dışı sağ çaprazında kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan çektiği şut ağlarla buluştu 1-0

120+1. dakikada sol kanatta ceza sahasına yakın mesafeden kullanılan serbest vuruşta Ömer Bayram’ın arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Luyindama’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

Luyindama'nın mücadeleyi penaltılara taşıdığı son dakika golünde Fatih Öztürk'ün yaşadığı sevinç 👀 pic.twitter.com/qwfK22NgH5 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 12, 2021



