Galatasaray Yasemin Güveli ile 'devam' dedi

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki orta oyuncu, "Geride bıraktığımız sezon gibi bu yıl da savaşan bir takım olacağımızı söyleyebilirim. Bence bu yıl daha güçlü bir kadroya sahibiz. Avrupa kupalarına talibiz, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası'nda da en yüksek yerleri hedefliyoruz. Geçen sezon amacımız ilk 4'tü, bu sene daha yükseğini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.