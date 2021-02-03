Spor Galatasarayda derbi öncesinde Radamel Falcao takımla çalıştı
SÜPER LİG

Galatasaray’da derbi öncesinde Radamel Falcao takımla çalıştı

Galatasaray, Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sakatlığını atlatan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, antrenmanın ilk ve ikinci bölümünde takımla birlikte çalıştı.

Haber Merkezi İHA
Radamel Falcao bu sezon 9 karşılaşmada görev yaptı.
Radamel Falcao bu sezon 9 karşılaşmada görev yaptı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda dün akşam oynanan Süper Lig maçında tam süre alan futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Daha sonra pas oyunları oynandı. Ana bölümde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Radamel Falcao takımla çalıştı

Antrenmanda Şener Özbayraklı, Oğulcan Çağlayan ve Emre Taşdemir, kontrollü bir şekilde antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Radamel Falcao, antrenmanın ilk ve ikinci bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra son bölümde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde bir çalışma gerçekleştirdi. Sofiane Feghouli ise tedavisinin ardından ağırlıksız ortam koşu çalışmalarına başladı.

  • Fernandes'in karantinası devam ediyor
  • Yeni transfer Portekizli futbolcu Gedson Fernandes’in karantina sürecinin devam ettiği belirtildi. Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.


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