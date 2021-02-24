Galatasaray'da Etebo sürprizi

Oghenekaro Etebo bu sezon 20 karşılaşmada görev yaptı.

Galatasaray’da teknik heyetin son parlattığı isim Etebo oldu. Ligin ilk yarısında istenilen performansı sergileyemeyen Nijeryalı oyuncu, son haftalarda gösterdiği performansla herkesten tam not aldı.

İlk 11'de başlayacak

Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarında ilk 11’de forma giyen Etebo’dan memnun kalan teknik heyet, Erzurumspor maçında da 26 yaşındaki oyuncuyu ilk 11’de oynatacak.

Sözleşmesi feshedilecekti

TFF, 14 olan yabancı sınırını 16’ya yükseltince Etebo’nun kiralık sözleşmesi Ocak ayında feshedilmedi. Etebo, herkesin kendisinden ümidi kestiği dönemde forma fırsatını iyi değerlendirdi ve ilk 11’in bankosu oldu.

Bonservisi alınabilir

1995 doğumlu Etebo’nun bu performansını koruması halinde sezon sonunda Stoke City’den bonservisinin alınması gündeme gelecek.

SPOR Galatasaray yıldız oyunculara veda ediyor

SPOR Galatasaray'a Feghouli'den müjdeli haber



