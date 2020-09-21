Galatasaray'da Marcao'nun değeri artıyor: Tite'nin scoutları raporlarını istedi

Galatasaray’ın 2019 Ocak ayında Portekiz ligi takımlarından Chaves’ten 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Brezilyalı savunma oyuncsu Marcao’nun Roma’ya transferi gündemde.

Sarı kırmızılıların en önemli futbolcuları arasında gösterilen 24 yaşındaki savunma oyuncusunun Roma’ya transferi hakkında teknik direktör Fatih Terim, "Kulübümüz Marcao'yu göndermeyi uygun görürse yenisini buluruz. Bırakın çok isteyenlerimiz olsun” ifadelerini kullanmıştı.

Marcao’nun takımdan ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini korurken çok önemli bir bilgi ortaya çıktı. Buna göre Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite’nin scout ekibinin Marcao ile ilgili uzun süredir izlemeler yaptığı ve Galatasaray’dan oyuncuya dair performans bilgilerini istediği öğrenildi.

Tite’nin ilerleyen dönemde elindeki kadro havuzunda olmasını istediği Brezilyalı savunma oyuncusu ile ilgili milli takım iddialarının ortaya çıkması Roma’ya transfer sürecini de etkileyebilir.

Galatasaray yönetiminin 4 milyon Euro’ya aldığı Marcao için 15 milyon Euro’nun altında gelecek tüm teklifleri reddedeceği, bunun yanı sıra kontratına sonraki satıştan pay maddesi koydurmak istediği belirtildi.