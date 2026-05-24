Galatasaray’dan orta sahaya yıldız hamlesi: Eski gözde yeniden gündemde!

Galatasaray, yeni sezon kadro planlamasında orta saha transferine öncelik verdi. TRT Spor’un haberine göre sarı-kırmızılıların gündeminde Pape Gueye ile Habib Diarra bulunuyor.





Galatasaray yönetiminin, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda merkez orta sahaya üst düzey bir takviye yapmak istediği ve transfer bütçesinin önemli bölümünü bu bölgeye ayırdığı ifade edildi.





Pape Gueye yeniden gündemde





İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal forması giyen Pape Gueye’nin adı daha önce de Galatasaray ile anılmıştı. 27 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı kulübe transfer olmaya sıcak baktığı belirtilirken, İspanyol ekibinin yüksek bonservis beklentisinin süreci zorlaştırdığı aktarıldı.





Haberde Villarreal’in deneyimli orta saha oyuncusu için yaklaşık 40 milyon euro talep ettiği ifade edildi.





Habib Diarra için 30 milyon euro iddiası





Galatasaray’ın takip ettiği bir diğer isim olan Habib Diarra ise Sunderland forması giyiyor. İngiliz ekibinde geçtiğimiz sezon beklediği kadar süre alamayan 22 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili değerlendirmelerin sürdüğü kaydedildi.





Sunderland’in genç oyuncuyu geçen sezon başında 31,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı belirtilirken, transfer için yaklaşık 30 milyon euroluk bonservis beklentisinin bulunduğu öne sürüldü.





Galatasaray bütçeyi orta sahaya ayırdı





Sarı-kırmızılı yönetimin yeni sezon yapılanmasında orta saha transferini kritik bölge olarak gördüğü ifade ediliyor. Teknik heyetin, fizik gücü yüksek ve Avrupa seviyesinde deneyim sağlayabilecek bir oyuncu profili üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor.















