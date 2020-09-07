Galatasaray orta sahasını getiriyor: Transfer bugün açıklanacak

Galatasaray, günlerdir merakla beklenen orta saha belirsizliğini İngiltere'den çözdü. Sarı kırmızılı ekip, bonservisi Stoke City'de bulunan ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Getafe'de geçiren Nijeryalı orta saha oyuncusu Etebo Karo transferini tamamladı.

İngiliz basınına da yansıyan haberlere göre 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferinin bugün açıklanması bekleniyor. Sarı kırmızılı yönetim gizli yürüttüğü transfer görüşmeleri sonrasında oyununcunun Galatasaray'da 1 yıl kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.

Sarı kırmızılılar 2 sezon önce de Onyekuru'yu uzun süren gizli görüşmelerin ardından kadrosuna katmış ve Nijeryalı oyuncuyu idmanda gören basın mensupları şaşkınlık yaşamıştı.

Etebo Karo kimdir?

9 Kasım 1995 Nijerya doğumlu olan Oghenekaro Etebo futbol hayatına Warri Wolves'ta başlarken, profesyonel futbol yaşantısına da 2016 yılında Portekiz kulübü Feirense'de başladı. Takvim yaprakları 2018 yılının Ocak ayını gösterdiğinde Las Palmas'a kiralanan Nijeryalı orta saha gösterdiği performansın ardından sezon sonunda 7 milyon 200 bin Euro bonservis bedeliyle İngiliz ekibi Stoke City'e transfer oldu. İngiliz ekibinde 1.5 sezon geçirdikten sonra geçtiğimiz sezon Getafe'ye kiralanan Etebo, sezon sonunda Stoke City'e geri döndü. 2013 yılından beri Nijerya milli takımının geniş oyuncu havuzunda yer alan Etebo bugüne kadar 32 kez mili oldu.

Galatasaray'ın yeni transferi #Etebo [🇳🇬] ile ilgili bilgiler;



✅2015'te Afrika'da en potansiyelli genç oyuncu seçildi

✅2016 Olimpiyatlarında 3 maçta 4 gol attı

✅Dünya Kupası'nda Nijerya adına kritik istatistiklerin zirvesindeydi

👀Messi ile olan mücadelesi hala akıllarda pic.twitter.com/rILfUax2HT — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 7, 2020

Etebo Karo nasıl bir oyuncu? 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için fikir sahibi olabileceğiniz tanıtım videosunu izlemek için tıklayın.