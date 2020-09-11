PTT 1.LİG

Galatasaraylı Celil Yüksel Adanaspor'da

Galatasaray, genç orta saha oyuncusu Celil Yüksel'in Adanaspor'a transfer olduğunu açıkladı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu geride bıraktığımız sezonu Adanaspor'da kiralık olarak geçirmişti.

Haber Merkezi DHA
Celil Yüksel

Celil Yüksel

Galatasaray, Celil Yüksel'in 900 bin TL karşılığında TFF 1.Lig ekiplerinden Adanaspor'a transfer olduğunu açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcumuz Celil Yüksel'in transferi konusunda Adanaspor Spor Etkinlikleri İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Adanaspor Spor Etkinlikleri İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş. Şirketimize net 900.000 TL transfer bedeli ödeyecektir."

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