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Galatasaraylı taraftarlar Kadıköy'e hareket etti

Galatasaraylı taraftarlar Kadıköy'e hareket etti

17:362/04/2025, Çarşamba
DHA
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Sarı-kırmızılı taraftarlar, RAMS Park'ta toplandı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, RAMS Park'ta toplandı.

Türkiye Kupası çeyrek final maçında deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak Galatasaray'da taraftarlar, karşılaşma için Ülker Stadyumu'na hareket etti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.


Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, saat 15.30 itibariyle RAMS Park'ta toplanmaya başladı.


Taraftarlar, bilet kontrolü ve üst aramasının ardından 32 otobüsle Ülker Stadyumu'na hareket etti.






#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Ziraat Türkiye Kupası

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