Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Gaziantep FK Burak Yılmaz yönetimindeki ilk dönemini arıyor

Gaziantep FK Burak Yılmaz yönetimindeki ilk dönemini arıyor

14:2412/03/2026, четверг
AA
Sonraki haber
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kocaelispor ile Gaziantep FK, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu’nda karşılaştı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, karşılaşma sonrası açıklama yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kocaelispor ile Gaziantep FK, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu’nda karşılaştı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, karşılaşma sonrası açıklama yaptı.

Yaklaşık 9 hafta önce istifa ettiği ancak 4 gün sonra yeniden anlaştığı Gaziantep FK'de teknik direktör Burak Yılmaz'ın iki dönemindeki farklı performansı dikkati çekiyor.

Sezon başında ilk iki maçta aldığı kötü sonuçların ardından İsmet Taşdemir ile yolları ayıran Gaziantep FK, 19 Ağustos 2025'te koltuğu genç çalıştırıcı Burak Yılmaz'a emanet etti.

Yılmaz yönetiminde iyi başlangıç yapan Güneydoğu temsilcisi, ilk 3 maçını kazandı, ilk 7 maçını ise namağlup 5 galibiyet 2 beraberlikle tamamladı. 9 maçta 18 puan toplayan Yılmaz'ın ekibi, 14 haftalık sürede 6 galibiyet, 5 kez beraberlikle 23 puanı hanesine yazdırdı.

Genç teknik adam, 118 günlük Gaziantep FK kariyerini, 15 Aralık 2025'te "karşılıklı anlaşarak" sonlandırdı ancak bu ayrılık sadece 4 gün sürdü.

İkinci "Yılmaz" dönemi

Yılmaz ile yeniden anlaşıldığını 19 Aralık 2025'te duyuran Güneydoğu temsilcisi, ilk maçında 5-1'lik skorla Başakşehir'e mağlup oldu.

İlk 9 maçında sadece 1 kez yenilen Burak Yılmaz yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, genç teknik adamın ikinci dönemindeki 9 haftada ise sadece 1 kez kazandı.

Genç teknik adam yönetiminde 4 mağlubiyet, 4 beraberlik ve 1 galibiyet alan Gaziantep FK, Yılmaz'ın ikinci döneminde sadece 7 puan toplayabildi.



#Gaziantep FK
#Burak Yılmaz
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İzmir elektrik kesintisi listesi son durum 2026! 12-13 Mart GEDİZ İzmir’de elektrik kesintisi ne zaman bitecek?