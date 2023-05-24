Gaziantep FK Erdal Güneş ile 2 yıllığına anlaştı

Erdal Güneş, 2017'de yardımcı antrenör olarak yine Gaziantep'te göreve başlamıştı.
Gaziantep FK, teknik direktörlük konusunda Erdal Güneş ile anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Güneş'in teknik direktör olarak Gaziantep FK'de uzun yıllar başarıyla görev yaptığı belirtildi. Takımın sembol isimlerinden genç çalıştırıcı Güneş ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirilen açıklamada, "Kulübümüzde aktif futbolculuk kariyerinde kaptanlık yaparak büyük hizmetlerde bulunan Teknik Direktörümüz Güneş, son altı sezonda ise antrenör olarak görev yaptı. Takımımızın Süper Lig'de oynadığı son 3 maçında da teknik sorumlu olarak görev yapan Güneş, iki galibiyet almayı başarmıştı. Güneş'e yeni görevine 'hoş geldin' diyor, kırmızı-siyahlı armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.