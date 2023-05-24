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Spor

Gaziantep FK Erdal Güneş ile 2 yıllığına anlaştı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bu sezon Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK, teknik direktör Erdal Güneş ile 2 yıllığına anlaştı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

13:02 . 24/05/2023 Çarşamba
AA
Erdal Güneş, 2017'de yardımcı antrenör olarak yine Gaziantep'te göreve başlamıştı.

Erdal Güneş, 2017'de yardımcı antrenör olarak yine Gaziantep'te göreve başlamıştı.

Gaziantep FK, teknik direktörlük konusunda Erdal Güneş ile anlaşmaya vardı.


Kulüpten yapılan açıklamada, Güneş'in teknik direktör olarak Gaziantep FK'de uzun yıllar başarıyla görev yaptığı belirtildi. Takımın sembol isimlerinden genç çalıştırıcı Güneş ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirilen açıklamada, "Kulübümüzde aktif futbolculuk kariyerinde kaptanlık yaparak büyük hizmetlerde bulunan Teknik Direktörümüz Güneş, son altı sezonda ise antrenör olarak görev yaptı. Takımımızın Süper Lig'de oynadığı son 3 maçında da teknik sorumlu olarak görev yapan Güneş, iki galibiyet almayı başarmıştı. Güneş'e yeni görevine 'hoş geldin' diyor, kırmızı-siyahlı armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


#Gaziantep FK
#Erdal Güneş
#Süper Lig
42 dakika önce
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