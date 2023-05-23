Kayserispor’dan Ömer Erdoğan’a yanıt: "Doğruları söyleyecek bir duruş beklerdik"

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Ömer Erdoğan’ın daha olgun ve doğruları söyleyebilecek bir duruş sergilemesini isterken, "Sevgili Ömer Hocam, siz İtalya’dan döndüğünüz gece Etiler’de toplantıya Berna Başkanım ile birlikte katıldım. Açıklamalarınızı üzüntüyle dinledim, polemikten uzak durmak adına detay vermiyorum ancak sizden daha olgun ve doğruları söyleyebilecek bir duruş sergilemenizi beklerdim. Her işte bir hayır vardır, Kayserispor camiası Allah’ın sevgili kullarıdır. Bu yüzden bize Çağdaş hocayı nasip ettiği için sonsuz şükürler olsun" cümleleri kurdu.