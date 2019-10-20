Gazme Karakol Avrupa şampiyonu oldu Mehmetçik'e selamı çaktı

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamada, Romanya'nın Bükreş şehrinde yapılan şampiyonada, Gamze Karakol'un koparmada 72 kiloyla bronz, silkmede 92 kiloyla altın, toplamda ise 164 kiloluk derecesiyle altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonluğu elde ettiği belirtildi.

İstiklal Marşı'nı okuttuğu için çok mutlu olduğunu aktaran Gamze Karakol'un, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar'la beraber Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e asker selamıyla destek verdiği kaydedildi.