Gazme Karakol Avrupa şampiyonu oldu Mehmetçik'e selamı çaktı
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Gazme Karakol Avrupa şampiyonu oldu Mehmetçik'e selamı çaktı

Romanya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 49 kiloda mücadele eden milli sporcu Gamze Karakol, Avrupa şampiyonu oldu.

Haber Merkezi AA
Milli sporcu, federasyon başkanıyla birlikte asker selamı verdi.

Milli sporcu, federasyon başkanıyla birlikte asker selamı verdi.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamada, Romanya'nın Bükreş şehrinde yapılan şampiyonada, Gamze Karakol'un koparmada 72 kiloyla bronz, silkmede 92 kiloyla altın, toplamda ise 164 kiloluk derecesiyle altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonluğu elde ettiği belirtildi.

İstiklal Marşı'nı okuttuğu için çok mutlu olduğunu aktaran Gamze Karakol'un, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar'la beraber Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e asker selamıyla destek verdiği kaydedildi.

Türk sporcuların şampiyonadaki madalya sayısı; 4'ü altın, 2'si gümüş ve 6'sı bronz olmak üzere 12'ye ulaştı.
Türk sporcuların şampiyonadaki madalya sayısı; 4'ü altın, 2'si gümüş ve 6'sı bronz olmak üzere 12'ye ulaştı.

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