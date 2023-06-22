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Spor

Getafe'nin gözdesi Abdülkadir

Trabzonspor'un 24 yaşındaki yıldızına İspanya La Liga ekiplerinden Getafe talip oldu. Bordo-mavililerin, Abdulkadir Ömür'den yüksek bir bonservis bedeli beklediği, aksi halde bu transfere onay vermeyeceği öğrenildi.

09:31 . 22/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

Yeni sezona Hırvat Teknik Direktör Nenad Bjelica ile girecek Trabzonspor, kadroya katacağı isimlerle görüşürken, kadrodaki futbolculara gelen teklifleri de değerlendirmeye alıyor.


Abdulkadir Ömür'e de İspanya'dan sürpriz bir talip çıktı. La İiga ekiplerinden Getafe, bordo-mavililerin yıldız ismiyle ilgileniyor. 24 yaşında ki futbolcuyu geçen sezon çok maçta takip eden İspanyol ekibinin kısa süre içerisinde temasa geçmesi bekleniyor.


BEKLENTİ YÜKSEK

Abdulkadir Ömür'ün talibi sadece Getafe değil. Başta İspanya olmak üzere Avrupa'nın birçok kulübünün genç yıldızı izlediği öğrenildi. Daha önce Yusuf Yazıcı'yı yaklaşık 17 milyon Euro bonservisle satan ve Uğurcan'dan yüksek bonservis geliri bekleyen bordo-mavililer, Abdulkadir Ömür için de beklentisini yüksek tutuyor. Trabzonspor'un gelen teklifin miktarına göre bu transfere izin verebileceği öğrenildi.


Abdulkadir, geçen sezon 41 resmi maçta 4 gol ve 3 asist ile oynadı.




#Trabzonspor
#Getafe
#Abdülkadir Ömür
2 saat önce
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