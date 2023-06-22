Getafe'nin gözdesi Abdülkadir

Abdulkadir Ömür'e de İspanya'dan sürpriz bir talip çıktı. La İiga ekiplerinden Getafe, bordo-mavililerin yıldız ismiyle ilgileniyor. 24 yaşında ki futbolcuyu geçen sezon çok maçta takip eden İspanyol ekibinin kısa süre içerisinde temasa geçmesi bekleniyor.

Abdulkadir Ömür'ün talibi sadece Getafe değil. Başta İspanya olmak üzere Avrupa'nın birçok kulübünün genç yıldızı izlediği öğrenildi. Daha önce Yusuf Yazıcı'yı yaklaşık 17 milyon Euro bonservisle satan ve Uğurcan'dan yüksek bonservis geliri bekleyen bordo-mavililer, Abdulkadir Ömür için de beklentisini yüksek tutuyor. Trabzonspor'un gelen teklifin miktarına göre bu transfere izin verebileceği öğrenildi.