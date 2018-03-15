MİLLİ TAKIM

Gomis'e milli davet gelmedi

Galatasaray'da muhteşem bir sezon geçiren Bafetimbi Gomis'in Frana Milli Takımı'na davet edilmemesi şaşkınlığa neden oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
32 yaşındaki Gomis, sarı-kırmızılı formayla bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu oldu.

32 yaşındaki Gomis, sarı-kırmızılı formayla bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu oldu.

Fotoğraf: AA

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps Kolombiya ve Rusya ile oynayacağı hazırlık maçı kadrosunu belirledi. Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'da kariyer rekorunu kıran Gomis'e kadroda yer vermedi.

Taraftarlar Gomis'i istemişti

France Football'un internet sitesi üzerinden başlatılan 'Gomis milli takıma çağrılmayı hak ediyor mu?' anketine, katılımcıların çoğu "Evet" oyu vermişti.

Gomis daha önce 11 kez formasını giydiği Fransa formasıyla 3 gol atmıştı.


25 golle rekorunu kırdı

Bu sezon hem kendi gol rekorunu hem de kulüp yabancı futbolcu gol atma rekorunu kıran Gomis, sarı-kırmızılı forma ile bu sezon 24 lig maçında sahaya çıktı. Fransız futbolcu, bu maçların 15’inde rakip fileleri havalandırmayı başarırken, 25 gol kaydetti.

İşte Fransa'nın Dünya Kupası'na hazırlık kadrosu;


Yorum

Yorum

    Kaydet
    Font
    +
        Çok yakında!

        Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
        Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.