Gomis'e milli davet gelmedi

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps Kolombiya ve Rusya ile oynayacağı hazırlık maçı kadrosunu belirledi. Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'da kariyer rekorunu kıran Gomis'e kadroda yer vermedi.

Taraftarlar Gomis'i istemişti

France Football'un internet sitesi üzerinden başlatılan 'Gomis milli takıma çağrılmayı hak ediyor mu?' anketine, katılımcıların çoğu "Evet" oyu vermişti.

Gomis daha önce 11 kez formasını giydiği Fransa formasıyla 3 gol atmıştı.





25 golle rekorunu kırdı

Bu sezon hem kendi gol rekorunu hem de kulüp yabancı futbolcu gol atma rekorunu kıran Gomis, sarı-kırmızılı forma ile bu sezon 24 lig maçında sahaya çıktı. Fransız futbolcu, bu maçların 15’inde rakip fileleri havalandırmayı başarırken, 25 gol kaydetti.

İşte Fransa'nın Dünya Kupası'na hazırlık kadrosu;

Voici la 1ère liste de l'année !

RDV lundi à Clairefontaine pour préparer les matchs contre la Colombie et la Russie !👊 #FiersdetreBleus



Il reste 1000 places pour France🆚Russie (23/03 au Stade de France)🇫🇷

➡ https://t.co/nOyXeahHgN pic.twitter.com/WMuxl4XRb7 — Equipe de France (@equipedefrance) 15 Mart 2018



