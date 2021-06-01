Spor Göztepe Ndiayenin bonservisini aldı
TRANSFER

Göztepe Ndiaye'nin bonservisini aldı

Göztepe Kulübü, Cherif Ndiaye'nin satın alma opsiyonunu kullandı ve Senegalli oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi DHA
Göztepe Ndiayenin bonservisini aldı
Ndiaye'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 2 milyon euro.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de geçen sezon sergilediği başarılı performasla dikkatleri üzerine çeken Cherif Ndiaye, sarı-kırmızılı kulüple yeniden anlaştı.

İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon kulübümüzde kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesinde satın alma opsiyonu maddesi bulunan Cherif Ndiaye ile opsiyonunu kullanarak 3 yıllık sözleşme imzaladık. Şanlı formamız ile nice başarılar Cherif" ifadelerine yer verildi.

  • Geçen sezon Hırvatistan'ın HNK Gorica Kulübü'nden kiralanan Ndiaye, Süper Lig'de sarı kırmızılı formayla 39 maça çıkıp, 10 kez rakip fileleri sarstı. Senegalli santrfor, kupada da 2 gol kaydetti.

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