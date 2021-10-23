Lider Trabzonspor, İzmir'den 3 puanla döndü

Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Mücadeleyi bordo-mavili takım 1-0 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 56. dakikada Gervinho kaydetti. Alınan bu sonucun ardından bordo-mavili takım puanını 24'e yükseltti ve zirvedeki yerini korudu. Göztepe ise 8 puanda kaldı.

Gelecek hafta Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Göztepe ise deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Deplasmanda yenilmiyor

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer, Göztepe maçı da dahil olmak üzere dış sahada oynadığı 22 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.

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Bileğini büken çıkmadı

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 22 maçta da yenilmedi. Karadeniz ekibi, Göztepe maçı da dahil olmak üzere bu karşılaşmalarda 11 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

İlk yarıdan dakikalar

Karşılaşmanın 7. dakikasında Lourency'nin sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınında topla buluşan Cherif Ndiaye'nin etkisiz vuruşunda, kaleci Uğurcan topu kontrol etti.

39. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında ceza sahası içindeki Cherif Ndiaye'nin aktardığı topa Jahovic'ten önce müdahale eden kaleci Uğurcan Çakır, tehlikeyi uzaklaştırdı.

43. dakikada Burekovic'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahasındaki Jahovic'in Edgar Ie'ye rağmen dokunduğu top üstten auta gitti.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada ilk yarı tamamlandıktan sonra Göztepe Sportif Menajeri İlhan Şahin, Marek Hamsik'in Atınç Nukan'a yaptığı hareketten nedeniyle hakeme itiraz ettiği için kırmızı kartla cezalandırıldı.

İkinci yarıdan dakikalar

56. dakikada Trabzonspor öne geçti. Orta alanda topla hareketlenen Abdülkadir Ömür'ün pasında sol çaprazda topa sahip olan Gervinho, sağ köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

78. dakikada Soner ceza sahası içinde topu filelere gönderdi ancak gol Ndiaye'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

86. dakikada rakip oyuncudan dönen topa ceza alanı içerisinde gelişine vuran Baku'nun şutunda meşin yuvarlak yandan oyun alanını terk etti.

Karşılaşma Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.