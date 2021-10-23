Lider Trabzonspor, İzmir'den 3 puanla döndü

Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Mücadeleyi bordo-mavili takım 1-0 kazandı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 56. dakikada Gervinho kaydetti. Alınan bu sonucun ardından bordo-mavili takım puanını 24'e yükseltti ve zirvedeki yerini korudu. Göztepe ise 8 puanda kaldı.
Gelecek hafta Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Göztepe ise deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.
Deplasmanda yenilmiyor
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer, Göztepe maçı da dahil olmak üzere dış sahada oynadığı 22 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.
Bileğini büken çıkmadı
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 22 maçta da yenilmedi. Karadeniz ekibi, Göztepe maçı da dahil olmak üzere bu karşılaşmalarda 11 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.
İlk yarıdan dakikalar
- Karşılaşmanın 7. dakikasında Lourency'nin sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınında topla buluşan Cherif Ndiaye'nin etkisiz vuruşunda, kaleci Uğurcan topu kontrol etti.
- 39. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında ceza sahası içindeki Cherif Ndiaye'nin aktardığı topa Jahovic'ten önce müdahale eden kaleci Uğurcan Çakır, tehlikeyi uzaklaştırdı.
- 43. dakikada Burekovic'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahasındaki Jahovic'in Edgar Ie'ye rağmen dokunduğu top üstten auta gitti.
- Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sona erdi.
- Karşılaşmada ilk yarı tamamlandıktan sonra Göztepe Sportif Menajeri İlhan Şahin, Marek Hamsik'in Atınç Nukan'a yaptığı hareketten nedeniyle hakeme itiraz ettiği için kırmızı kartla cezalandırıldı.
İkinci yarıdan dakikalar
- 56. dakikada Trabzonspor öne geçti. Orta alanda topla hareketlenen Abdülkadir Ömür'ün pasında sol çaprazda topa sahip olan Gervinho, sağ köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
- 78. dakikada Soner ceza sahası içinde topu filelere gönderdi ancak gol Ndiaye'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
- 86. dakikada rakip oyuncudan dönen topa ceza alanı içerisinde gelişine vuran Baku'nun şutunda meşin yuvarlak yandan oyun alanını terk etti.
- Karşılaşma Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.