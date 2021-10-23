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Göztepe-Trabzonspor maçının devre arasında saha karıştı

Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona ererken, hakemin devre arası düdüğüyle birlikte saha karıştı. Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat sarı kart görürken, Göztepe Sportif Menajeri İlhan Şahin de kırmızı kartla cezalandırıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Göztepe-Trabzonspor maçının devre arasında saha karıştı
Göztepe-Trabzonspor maçında yaşanan tartışma anından bir kare.

Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda Trabzonspor'u ağırladı. Mücadelede ilk yarının sona ermesiyle birlikte saha karıştı.

Kırmızı kart çıktı

Karşılaşmada ilk yarının son dakikasında ceza sahası içinde yaşanan bir karambolde Göztepe penaltı bekledi. Hakem Atilla Karaoğlan, oyunu devam ettirdi ve ilk yarının bitiş düdüğünü çaldı. Göztepeli oyuncu Atınç Nukan hakeme itiraz ederken elini kaldırdığı sırada Trabzonsporlu futbolcu Marek Hamsik, sinirlenerek Atınç'ın eline vurdu.

  • Koridorda kart gördü
  • Her iki takımında teknik ekipleri sahaya girince, olaylar büyüdü. Hakeme itirazlarını sürdüren Göztepeli oyuncular arasından İrfan Can sarı kart görürken, Göztepe Sportif Menajeri İlhan Şahin kırmızı kartla cezalandırıldı. Ayrıca Trabzonspor'da Hamsik soyunma odasına giderken koridorda sarı kart gördü.

Göztepe-Trabzonspor (CANLI)
SPOR
Göztepe-Trabzonspor (CANLI)

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