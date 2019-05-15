Griezmann Barcelona yolunda

Atletico Madrid'in Twitter hesabından yayımlanan video ile taraftarlarına veda eden Griezmann, "Bu kulüpte 5 yıl boyunca harika zaman geçirdim. Her şey için teşekkürler. Hepiniz kalbimde olacaksınız" ifadelerini kullandı.

Fransız golcü, ligde 18 Mayıs Cumartesi günü Levante karşısında son kez Atletico Madrid formasını giyecek.

Astronomik rakama Barcelona'ya

İspanya basınında yer alan haberlerde, Barcelona'nın, Griezmann'ın sözleşmesinde yer alan 125 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek 28 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşmeye imza atacağı öne sürüldü.