Güzel günler yaşayacağız

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde (EURO 2020) grup ikincisi olarak finallere katılmaya hak kazanan A Milli Takım’da Teknik Direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi. Turnuvada İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşilmesinin ardından gerçekleşen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Güneş, “Mutlu ve gururluyum. Milli takım ortak değerimiz diyerek, birlikte bir yola çıktık. Çalıştık ve başardık. UEFA Uluslar Ligi’nde B Ligi’nden C Ligi’ne düşmüştük. Milli maça gelmeyen ve kiminle maç olduğunu merak etmez haldeydik. Bunların aşıldığını gördük. Takımdaşlık, ekip ruhu, milli takımın halkla iç içe olmasını sağladık. Herkesin katkısı olduğunu söylemek istiyorum. Kulüpleri, hocaları ziyaret ederek herkesin gönlünü aldık. Herkes olağanüstü çalıştı. Eski-yeni oyuncuları kaynaştırdık. Emre ve Burak bu konuda örnek davrandılar. Gelecek adına örnek oldular. Böyle devam etmelerini istiyorum” şeklinde konuştu.

ANADOLU BİZİ BAĞRINA BASTI

Eleme maçlarında kendilerine destek olan taraftarlara da teşekkür eden Şenol Güneş, “Anadolu seyircisi bizi bağrına bastı. Yıllar sonra oynadığımız İstanbul’a geldik. Zor maçlar oynadık. Beraberliğe sevindik. Aynı duyguyu tribünün de düşündüğünü görüyordum. Maç bittiğinde hiçbir şey söylemeye gerek yoktu. Stade de France’da 80 bin seyirciden 30 bini Türk seyirciydi. Maç fair-play çerçevesinde izlendi. Sonuç olarak taraftarımız olumsuz eleştiri aldığı dönemlerin tam tersine örnek oldu. Türk insanının ne kadar fair play ile maç izlediğini gösterdik. Bütün turnuvalara katılmak istiyoruz. Biz komşusu açken rahat olan bir millet değiliz. Bizde ırkçılık yoktur. Biz teröre karşıyız” ifadelerini kullandı.

İTALYA İLE AÇMAK BİR RENK

Şenol Güneş, turnuvadaki rakipleri de değerlendirerek, “Baktığımızda güçsüz takım göremezsiniz. Hepsiyle oynayabileceğimizi düşünüyorum. Biz futbolumuzu oynayacağız. Oyuncularımız kendilerini geliştirecekler. Bugünlere de öyle geldiler. Rakiplerin teknik direktörleri Petkovic, Mancini bizleri tanıyor. Güzel maçlar olacak. Açılış maçının İtalya ile olması ayrı bir renk. Rakiplerle ilgili analizleri yapıyoruz. Mart ayında Slovenya ve Avusturya ile iki hazırlık maçı oynayacağız. 4 maç planlıyoruz. Kamplara mayıs ortasında, lig bitiminde başlayacağız. 2022 Dünya Kupası’nı düşündüğümü söyledim ama ilk olarak 2020 Avrupa Şampiyonası’nda nasıl başarılı oluruz bunu tartışacağız. Güzel günler yaşayacağız. Umut, mutluluk ve güven vermeye devam ediyoruz. İyi şeyler yapacağız. Yokluktan varlığa geçtiğimizi düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

6 PUAN YETER

Deneyimli çalıştırıcı, gruptaki puan hesaplarıyla ilgili “İlla bir hesap yaparsak 6 puan. Hem Galler hem İsviçre. 4 puan Fransa’dan aldık, 1 puan izlanda’dan aldık. Bizim özelliğimiz öngörülemez olmaktır. Rakip senin oyunundan şaşırmalı. Biz İtalya’yı yeniden gözden geçireceğiz ama Galler daha önemli. Herkesin gözü İsviçre ve İtalya’nın üstünde. Rakibi tanımak oyun tarzına hazır olmak kolay. İnşallah bütün puanları alırız ama ben 6 puanla çıkacağımızı düşünüyorum” dedi.

Arsenal’in gözü Merih’te

İngiliz basınında Arsenal’in, İtalya Serie A takımlarından Juventus’ta forma giyen milli oyuncu Merih Demiral’a kanca attığı yazıldı. Londra temsilcisinin Merih Demiral için 24 yaşındaki İspanyol futbolcusu Bellerin’i gözden çıkardığı belirtilirken, Arsenal yönetiminin de İtalyan ekibine Bellerin - Merih takası teklif edeceği aktarıldı. Merih’in bu değişime sıcak baktığı da ifade edildi.