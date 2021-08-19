Spor GZT Giresunspor rapçi futbolcuyu kadrosuna kattı
TRANSFER

GZT Giresunspor rapçi futbolcuyu kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, Yeni Zelandalı kanat Champness'i renklerine bağladı. Genç oyuncunun futbol kariyerinin dışında profesyonel olarak rap müzik yaptığı da öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
GZT Giresunspor rapçi futbolcuyu kadrosuna kattı
Newcastle United Jets formasıyla çıktığı 38 maçta 8 gol atarken 4 de asist kaydetti.

GZT Giresunspor, Joseph William Champness'i transfer etti.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Avustralya ligi takımlarından Newcastle United Jets kadrosunda yer alan 24 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Champness'e Giresunspor ailesine 'Hoş geldin' diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Müzik kariyeri de var

Champness'in futbol kariyeri dışında JOWIC takma adıyla rap müzik de yaptığı öğrenildi. 5 single yayınladığı bildirilen genç futbolcunun müzik sektöründe önemli bir kitlesinin olduğu kaydedildi.


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