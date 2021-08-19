GZT Giresunspor rapçi futbolcuyu kadrosuna kattı

GZT Giresunspor, Joseph William Champness'i transfer etti.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Avustralya ligi takımlarından Newcastle United Jets kadrosunda yer alan 24 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Champness'e Giresunspor ailesine 'Hoş geldin' diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ailemize hoş geldin #JoeChampness 🔥💪🟢⚪️#GZTGiresunspor#BizimZamanımız pic.twitter.com/HGBaITUUCX — GZT Giresunspor 🇹🇷 (@Giresunspor) August 19, 2021

Müzik kariyeri de var

Champness'in futbol kariyeri dışında JOWIC takma adıyla rap müzik de yaptığı öğrenildi. 5 single yayınladığı bildirilen genç futbolcunun müzik sektöründe önemli bir kitlesinin olduğu kaydedildi.

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